Hasil 16 Besar All England 2026: Putri KW Tembus Perempatfinal, Jonatan Christie Terhenti

Hasil 16 besar All England 2026 yang melibatkan dua wakil Indonesia sudah diketahui (Foto: X/@INABadminton)

BIRMINGHAM – Hasil 16 besar All England 2026 yang melibatkan dua wakil Indonesia sudah diketahui. Putri Kusuma Wardani (Putri KW) berhasil melaju ke perempatfinal sementara Jonatan Christie terhenti!

Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Kamis (5/3/2026) malam WIB, Putri mengalahkan Kim Ga-eun dengan skor 25-23 dan 21-15. Sementara, Jonatan kalah dua gim langsung dari Lin Chun-Yi, 19-21 dan 12-21.

Putri KW memulainya dengan baik. Ia sukses ungguli Kim dengan skor 6-4. Poin demi poin terus dicuri oleh hingga akhirnya sukses 11-6 di interval gim pertama. Namun usai jeda, Kim mulai menemukan ritme permainannya.

Tunggal putri asal Korea Selatan itu berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 16-13. Akan tetapi, Putri tak patah semangat dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 19-19.

Kedua pemain terus kejar-kejaran angka hingga menjadi 23-23. Pada akhirnya, Putri berhasil merebut kemenangan di gim pertama dengan skor akhir 25-23.

Di gim kedua, Putri kembali tampil menyengat dengan ungguli 7-4 atas Kim. Pemain Pelatnas Cipayung itu terlihat sangat nyaman menggempur pertahanan lawannya.

Putri pun unggul di interval gim pertama dengan skor 11-8. Usai jeda, pemain ranking enam dunia itu semakin memperlebar keunggulannya atas Kim menjadi 16-9.

Tunggal putri Korea Selatan itu benar-benar dibuat kerepotan. Pada akhirnya, Putri menutup gim kedua dengan kemenangan 21-15 atas Kim.

Kemenangan tersebut praktis membawa Putri KW melangkah ke babak perempatfinal. Ia akan melawan pemenang laga antara An Se-young (Korsel) vs Lin Hsiang Ti (Taiwan).