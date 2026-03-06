Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal All England 2026: Alwi Farhan hingga Putri KW Jumpa Lawan Berat

BIRMINGHAM – Indonesia berhasil meloloskan enam wakil terbaiknya ke babak perempatfinal All England 2026 setelah melewati pertarungan sengit di Utilita Arena, Birmingham, Inggris. Fase delapan besar yang digelar hari ini, Jumat (6/3/2026) ini akan dibagi ke dalam dua sesi pertandingan, yakni sesi sore mulai pukul 16.30 WIB dan sesi malam (Sabtu dini hari) mulai pukul 00.00 WIB.

Kabar buruknya, dua wakil Indonesia di sektor tunggal, seperti Alwi Farhan di tunggal putra, dan Putri Kusuma Wardani (KW) di sektor tunggal putri, justru harus melawan unggulan sejak fase perempatfinal.

Selain itu, sektor ganda putra juga menjadi sorotan utama setelah dua pasangan non-unggulan Indonesia, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, sukses menciptakan kejutan besar. Keduanya kini bersiap menantang tembok kukuh wakil-wakil unggulan dari China demi memperebutkan tiket semifinal turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut.

1. Kunci Sukses Rian/Rahmat dan Debut Manis Raymond/Joaquin

Keberhasilan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat menembus perempatfinal Super 1000 pertama mereka diraih setelah menumbangkan unggulan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, dengan skor 23-21 dan 21-16. Rian mengungkapkan bahwa kunci kemenangan mereka adalah tampil tanpa beban meski lawan lebih diunggulkan.

Di sisi lain, pasangan muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin juga mencatatkan hasil impresif dengan memenangi"perang saudara melawan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri lewat rubber game 8-21, 21-14, dan 21-16. Raymond mengaku sempat terkendala kondisi lapangan yang berbeda dari laga sebelumnya, namun mampu beradaptasi dengan baik.

Raymond dan Nikolaus sudah payah lolos 16 besar All England 2026 PBSI

2. Ujian Berat Menanti di Babak Delapan Besar

Langkah para wakil Indonesia di perempatfinal dipastikan tidak akan mudah. Raymond/Joaquin dijadwalkan bertemu dengan raksasa China, Liang Wei Keng/Wang Chang, yang merupakan unggulan ketiga.