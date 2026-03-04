3 Wakil Indonesia Lolos 16 Besar All England 2026, Fajar/Fikri Salah Satunya!

SEBANYAK 3 wakil Indonesia telah memesan tempat di 16 besar All England 2026. Wakil pertama yang lolos 16 besar All England 2026 adalah Raymond Indra/Nikolaus Joaquin yang turun di nomor ganda putra.

Raymond/Joaquin dihadapkan dengan jagoan bulu tangkis Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju. Bermain trengginas, Raymond/Joaquin menghadapi perlawanan ketat dari Kang/Ki.

Dalam laga sengit tiga game, Raymond/Joaquin mengunci kemenangan dengan skor 17-21, 21-12, dan 21-19. Dalam laga 16 besar yang berlangsung Kamis, 5 Maret 2026, Raymond/Joaquin akan dihadapkan dengan ganda putra Indonesia lain, Fajar Alfian/Shohibul Fikri.

1. Putri KW Unjuk Gigi di 32 Besar All England 2026

Putri KW lolos 16 besar All England 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Nama selanjutnya yang lolos 16 besar All England 2026 adalah tunggal putri Putri Kusumawardani. Pebulu tangkis kelahiran Tangerang, Banten, itu berhadapan dengan wakil Denmark, Mia Blichfeldt.

Putri KW mengawali game pertama dengan baik sehingga unggul cukup jauh. Namun, ketika memasuki jeda interval di skor 11-1, Blichfeldt memutuskan mundur dari pertandingan. Tunggal putri Denmark itu mengalami cedera.

Alhasil, Putri KW berhak memenangkan laga dan memastikan tiket ke babak 16 besar All England 2026. Di 16 besar yang berlangsung Kamis, 5 Maret 2026, Putri KW akan menantang wakil Korea Selatan Kim Ga-eun.