Kisah Anders Antonsen, Pebulu Tangkis Top Dunia yang Hindari India Open 3 Tahun Berturut-turut

KISAH Anders Antonsen menarik diulas. Pebulu tangkis top dunia itu hindari India Open 3 bahkan selama 3 tahun berturut-turut.

Jelang India Open 2026 dimulai, Antonsen pun beberkan alasannya tak mau main di ajang tersebut. ternyata, masalah polusi udara di New Delhi, India jadi faktor utama pada tahun ini.

1. Absen di India Open 2026

Antonsen jadi salah satu pebulu tangkis top dunia yang putuskan absen di India Open 2026. Padahal, kehadiran tunggal putra andalan Denmark itu dinantikan untuk membuat turnamen berlevel Super 500 itu berjalan lebih kompetitif dan seru.

Pasalnya kini, Antonsen diketahui berstatus tunggal putra peringkat 3 dunia. Dengan begitu, kualitas permainannya tentu tak perlu diragukan lagi.

Selain Antonsen, tunggal putra nomor 1 dunia, Shi Yuqi, juga absen. Dia sejatinya masuk daftar pemain pada awalnya, namun putuskan mundur jelang ajang itu bergulir di New Delhi pada 13-18 Januari 2026.