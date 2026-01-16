Jadwal Jonatan Christie vs Christo Popov di Perempatfinal India Open 2026: Jojo Melaju ke Semifinal?

JADWAL Jonatan Christie vs Christo Popov di perempatfinal India Open 2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga ini digelar Indira Gandhi Indoor Stadium pada Jumat (16/1/2026) sekira pukul 15.00 WIB.

Sebelumnya, Jonatan Christie memastikan langkah ke semifinal usai mengalahkan Yushi Tanaka asal Jepang. Berlaga di Indira Gandhi Indoor Stadium, Kamis 15 Januari 2026, ia tampil impresif hingga merebut kemenangan dua game langsung 21-16 dan 21-19.

1. Jonatan Christie Tak Sabar Lawan Christo Popov

Rintangan berat akan dihadapi Jonatan Christie di perempatfinal dengan melawan Christo Popov. Meski secara rekor pertemuan selalu kalah dari dua laga, tapi ia sangat antusias menghadapi pemain nomor tujuh dunia tersebut.

“Bertemu Christo Popov (Prancis), akan seru karena saya juga menantikan lah buat pertandingan besok (hari ini),” kata Jonatan Christie dalam keterangan PBSI, dikutip Jumat (16/1/2026).

Jonatan Christie tercatat sudah bertemu sebanyak dua kali dengan Popov. Tapi, pemain yang akrab disapa Jojo itu selalu kalah. Pertemuan terakhir mereka terjadi di babak 16 besar China Open 2025.

2. Jonatan Akui Kualitas Christo Popov

Ayah satu anak ini kurang lebih sudah mengetahui kelebihan yang dimiliki Popov. Kata dia, pemain kidal asal Prancis itu memiliki fisik yang kuat.