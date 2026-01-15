Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar India Open 2026: Langkah Sabar/Reza Terhenti Usai Takluk dari Pasangan Jepang

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |20:49 WIB
Hasil 16 Besar India Open 2026: Langkah Sabar/Reza Terhenti Usai Takluk dari Pasangan Jepang
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI – Ambisi ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, untuk melangkah lebih jauh di turnamen India Open 2026 harus kandas di babak 16 besar. Melawan pasangan asal Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, duet non-pelatnas ini terpaksa mengakui keunggulan lawan setelah melewati pertarungan sengit di atas lapangan.

Kekalahan itu didapat di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India pada Kamis (15/1/2026) malam WIB. Sabar/Reza tumbang dalam dua gim langsung dengan skor 15-21, dan 13-21.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza mulanya bisa mengimbangi permainan cepat Hoki/Kobayashi. Kejar-kejaran poin membuat keduanya berkali-kali mempunyai poin serupa.

Namun demikian, Hoki/Kobayashi yang bermain efektif berhasil memimpin pada jeda interval. Duet Jepang itu unggul atas Sabar/Reza dengan skor 11-8.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Setelah rehat, Sabar/Reza terus menekan untuk mengejar ketertinggalan. Sayangnya, upaya tersebut berakhir sia-sia. Sabar/Reza tumbang dengan skor 15-21 pada gim pembuka tersebut.

Memasuki gim kedua, Hoki/Kobayashi terus mendominasi permainan. Skema cepat dan pukulan keras membuat Sabar/Reza kewalahan.

 

Halaman:
1 2
