Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Tak Ingin Fans-nya Terus Pelihara Dendam ke Valentino Rossi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |17:05 WIB
Marc Marquez Tak Ingin Fans-nya Terus Pelihara Dendam ke Valentino Rossi
Marc Marquez tak ingin penggemarnya memelihara dendam dengan Valentino Rossi (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARC Marquez mengakui hidup dengan kebencian tidaklah menyenangkan. Untuk itu, ia berharap para penggemarnya segera mengakhiri dendam ke Valentino Rossi.

Rivalitas Marquez dan Rossi cukup ikonik di MotoGP. Semua berawal dari perseteruan keduanya pada Kejuaraan Dunia 2015 yang memuncak berkat Sepang Clash.

1. Hidup dengan Kebencian

Valentino Rossi vs Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2015 (Foto: Youtube/MotoGP)
Valentino Rossi vs Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2015 (Foto: Youtube/MotoGP)

Ketika itu, Rossi dituduh menendang Marquez di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, pada MotoGP Malaysia 2015. The Doctor dijatuhi hukuman hingga akhirnya gagal menjadi juara dunia.

Rossi disebut-sebut dendam dengan Marquez hingga detik ini. Namun, The Baby Alien malah bersikap sebaliknya. Ia tidak mau permusuhan itu menjadi abadi, terutama di kalangan penggemar.

“Saya pikir hidup dengan kebencian itu sangat sulit. Saya tidak mau penggemar saya menyimpan dendam,” kata Marquez, mengutip dari Motosan, Sabtu (10/1/2026).

“Saya ingin mereka menyimpan energi untuk mendukung saya dan bukan untuk hal-hal yang lain,” imbuh pria berpaspor Spanyol itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/38/3194526/marc_marquez-W5Sq_large.jpg
Pulih dari Cedera Mandalika, Marc Marquez Mulai Panaskan Mesin di Valencia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/38/3194087/marc_marquez-QdbR_large.jpg
Analisis Guenther Steiner: Mengapa Dominasi Marc Marquez Mengingatkan pada Max Verstappen di F1?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/38/3194028/jack_miller-nxEP_large.jpg
Kisah Kelam Masa Lalu Jack Miller, dari Sel Tahanan Spanyol hingga Jadi Pembalap MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/38/3194121/marc_marquez-laWO_large.jpg
4 Pembalap Top MotoGP yang Pakai Motor Ducati Desmosedici GP26, Nomor 1 Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/38/3194119/marc_marquez-JG9g_large.jpg
Marc Marquez Isyaratkan Segera Pensiun dari MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/38/3193958/francesco_bagnaia_disebut_remehkan_marc_marquez_di_motogp_2025_ducaticorse-VELX_large.jpg
Dipanas-panasi Geng Valentino Rossi, Francesco Bagnaia Remehkan Marc Marquez di MotoGP 2025!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement