HOME SPORTS MOTOGP

Pulih dari Cedera Mandalika, Marc Marquez Mulai Panaskan Mesin di Valencia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |22:01 WIB
Pulih dari Cedera Mandalika, Marc Marquez Mulai Panaskan Mesin di Valencia
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

VALENCIA – Bintang baru tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, akhirnya kembali ke lintasan balap setelah absen panjang akibat cedera serius yang dialaminya pada MotoGP Mandalika 2025, Oktober lalu. Kehadiran peraih delapan gelar juara dunia ini di atas motor menjadi sinyal kuat bahwa dirinya siap menatap persaingan perebutan gelar juara dunia di musim MotoGP 2026.

Marc Marquez akhirnya kembali mengendarai motor di lintasan balap. Hal itu terlihat saat Marquez berlatih dengan Ducati Panigale V2 dalam kondisi cuaca yang dingin di Sirkuit Aspar, Valencia, Spanyol.

1. Tes Perdana Sejak Insiden di Mandalika

Latihan itu merupakan bagian dari persiapan Marquez menjelang MotoGP 2026. Menariknya, ini menjadi pertama kalinya Marquez kembali menunggangi motor di lintasan balap sejak mengalami kecelakaan di Indonesia pada 5 Oktober 2025 silam.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Marquez diketahui sempat terlibat kecelakaan dengan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), kemudian absen karena cedera hingga akhir musim. Terlepas dari itu, The Baby Alien —julukan Marc Marquez— mengaku sangat senang bisa kembali mengendarai motor balap.

"Kembali mengendarai motor dan merasakan kembali sensasinya," kata Marquez dikutip dari Crash, Jumat (9/1/2026).

 

Halaman:
1 2
