HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia Womens Open 2026 Cetak Rekor Hadiah di Asia Pasifik, 12 Negara Siap Beradu

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |00:01 WIB
Indonesia Womens Open 2026 Cetak Rekor Hadiah di Asia Pasifik, 12 Negara Siap Beradu
IWO 2026 siap digelar di Indonesia. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

TANGERANG – Turnamen golf wanita bergengsi, Indonesia Women's Open (IWO) 2026, siap menggebrak Damai Indah Golf-BSD Course pada 30 Januari hingga 1 Februari 2026. Menariknya, ajang tahun ini menawarkan total hadiah fantastis senilai USD 600.000 atau sekira Rp10 miliar, menjadikannya kompetisi dengan nilai kompensasi tertinggi di kawasan.

1. Peningkatan Hadiah

Nilai hadiah turnamen ini mengalami peningkatan dua kali lipat dibandingkan debutnya pada tahun lalu. Turnamen ini diselenggarakan oleh Asia Golf Leaders Forum (AGLF) serta mendapatkan skema co-sanctioned dari Persatuan Golf Indonesia (PGI) dan Korean Ladies Professional Golf Tour (KLPGA).

2. Harapan bagi Golf Nasional

Total hadiah tersebut menjadikan IWO 2026 sebagai turnamen golf profesional wanita dengan hadiah terbesar di Sirkuit Asia Pasifik. IWO 2026 akan menjadi pembuka seri tur Asia-Pacific Circuit (APAC Circuit) 2026 setelah sebelumnya diawali oleh Taiwan Mobile Ladies Open pada Desember 2025.

Pada musim 2026 ini, PGI dan AGLF berhasil menjalin kerja sama co-sanction dengan KLPGA Dream Tour. Sebanyak 120 pegolf terbaik dari 12 negara di kawasan Asia Pasifik akan bertarung di Indonesia Women's Open, termasuk kehadiran 30 atlet kebanggaan Tanah Air.

IWO 2026 siap digelar di Indonesia. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
IWO 2026 siap digelar di Indonesia. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

"Tahun lalu, kami cari pemain. Tahun ini tidak usah cari karena banyak yang mau ikut. Hadiahnya juga naik dan semuanya bagus tahun ini," kata Chairman Indonesia Women's Open, CK Song dalam konferensi pers, Jumat (9/1/2026).

 

Telusuri berita Sport lainnya
