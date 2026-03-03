Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil All England 2026: Langkah Leo/Bagas Terhenti, Perlawanan Sengit Terry Hee/Gloria Kandas di Tangan Unggulan Utama

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |19:02 WIB
Hasil All England 2026: Langkah Leo/Bagas Terhenti, Perlawanan Sengit Terry Hee/Gloria Kandas di Tangan Unggulan Utama
Ganda campuran Singapura-Indonesia, Terry Hee/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: Instagram/pbsi)
BIRMINGHAM – Nasib kurang beruntung harus dialami sejumlah wakil Indonesia yang mengawali perjuangan di babak 32 besar All England 2026. Ganda putra Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana serta pasangan ganda campuran lintas negara, Hee Yong Kai Terry/Gloria Emanuelle Widjaja, terpaksa angkat koper lebih awal setelah gagal melewati adangan lawan-lawannya di partai pembuka.

1. Leo/Bagas Terhenti

Dua pertandingan itu digelar di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Selasa (3/3/2026) sore WIB. Leo/Bagas bermain lebih dulu dengan menghadapi wakil Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan.

Keduanya langsung kewalahan menghadapi permainan duet Taiwan itu di gim pertama. Sempat melawan pada gim kedua, Leo/Bagas akhirnya tumbang dalam dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 19-21.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

2. Terry/Gloria Kandas

Hasil itu membuat Leo/Bagas terhenti di babak 32 besar All England 2026. Beralih ke pertandingan lainnya, Terry/Gloria sempat merepotkan unggulan China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.

Ganda campuran unggulan pertama dalam turnamen itu dipaksa kesulitan sejak awal laga. Jual beli serangan yang ketat terjadi pada gim kedua dan ketiga.

 

1 2
