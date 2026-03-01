DPR RI Desak Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Atlet Panjat Tebing Dijatuhi Hukuman Maksimal

JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendesak pelaku pelecehan seksual terhadap atlet panjat tebing dijatuhi hukuman maksimal. Ia menyampaikan keprihatinan sekaligus mengutuk keras aksi tidak senonoh tersebut.

Media sosial dihebohkan dengan kasus pelecehan seksual dan kekerasan fisik terhadap delapan atlet panjat tebing Indonesia. Kabar itu diketahui setelah FPTI memecat pelatih kepala Hendra Basir pekan ini.

1. Pelanggaran Serius

Hetifah menegaskan segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan olahraga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan mencederai nilai-nilai sportivitas. Apalagi, kasus terjadi dalam pelatnas yang sepatutnya menjadi arena menempa diri demi memberikan prestasi kepada bangsa.

“Kami tidak boleh mentolerir kekerasan seksual dalam bentuk apa pun, terlebih lagi yang terjadi di dunia olahraga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi para atlet untuk berkembang dan berprestasi,” tegas Hetifah dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/3/2026).

Politikus Partai Golkar itu turut mengapresiasi terhadap respons cepat Menpora RI Erick Thohir yang mendukung langkah FPTI untuk membentuk tim investigasi guna mengusut kasus ini. Hal tersebut dalam upaya melindungi para atlet.

"Kasus ini harus diusut secara tuntas dan menjadi perhatian serius semua pihak. Saya juga mengapresiasi langkah cepat Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) serta respons Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam menangani kasus tersebut," kata Hetifah.

“Kami memandang penonaktifan sementara Kepala Pelatih FPTI sebagai langkah yang tepat. Kebijakan ini penting untuk melindungi para atlet sekaligus menjaga objektivitas dan kredibilitas proses pemeriksaan,” tambahnya.