HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Davon Arjunaidi, Mahasiswa Indonesia di Chicago yang Gagas Pekan Olahraga Internasional IAG 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |13:22 WIB
Kisah Davon Arjunaidi, Mahasiswa Indonesia di Chicago yang Gagas Pekan Olahraga Internasional IAG 2026
Pekan olahraga internasional Indonesia American Games 2026. (Foto: Ist)
A
A
A

SOSOK pemuda inspiratif asal Indonesia, Davon Arjunaidi, kini tengah menjadi pusat perhatian. Mahasiswa berusia 20 tahun yang sedang menempuh studi di Chicago, Amerika Serikat, ini berhasil menggagas sebuah perhelatan olahraga besar bertajuk Indonesia American Games (IAG) 2026.

Ajang yang dirancang sebagai wadah pemersatu bangsa di perantauan tersebut rencananya akan menyatukan ribuan diaspora serta mahasiswa Indonesia dari 24 negara bagian di Amerika Serikat. Rencananya, IAG 2026 akan dipusatkan di Chicago pada 19–21 Juni 2026 mendatang.

1. Demi Impian di Negeri Paman Sam

Perjalanan Davon menuju Chicago dimulai dengan sebuah keputusan besar yang cukup dramatis. Alumnus SMAK 6 Penabur ini sempat mencoba memenuhi ekspektasi orang tuanya untuk menjadi seorang dokter. Ia bahkan sudah diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada tahun 2024.

Namun, panggilan jiwanya berkata lain. Setelah hanya mengikuti kegiatan orientasi (OSPEK) selama tiga hari, Davon mengambil keputusan berani untuk mundur karena merasa bidang kedokteran bukanlah pilihan hidupnya sendiri. Ia kemudian fokus mengejar beasiswa bidang Finance di DePaul University Chicago melalui persiapan tes SAT yang matang.

Indonesia American Games 2026
Indonesia American Games 2026

“Setelah tiga hari ikut OSPEK, saya memutuskan keluar karena saya merasa itu bukan pilihan hidup saya, melainkan keinginan orangtua,” ujar Davon, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Bagi Davon, Chicago adalah lokasi ideal untuk mendalami ilmu keuangan karena statusnya sebagai salah satu pusat finansial dunia. Ia menyadari bahwa melepaskan kesempatan menjadi dokter adalah pertaruhan besar, sehingga ia bertekad membuktikan prestasinya melalui jalur pilihan hidupnya sendiri.

2. Menyatukan 24 Negara Bagian Lewat Dukungan NOC Indonesia

Sebagai mahasiswa semester muda, Davon tidak hanya fokus pada urusan akademik. Di sela kesibukannya, ia melahirkan gagasan besar untuk mempererat solidaritas diaspora melalui Indonesia American Games (IAG) 2026. Ajang ini akan mempertandingkan delapan cabang olahraga, mulai dari Athletic Running, Badminton, Catur, Bola Voli, Mini Soccer, Pickleball, Bola Basket, hingga Tenis.

 

