Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 2 Medali Perunggu Lewat Cabor Golf

Wakil Indonesia di Asian Youth Games 2025. (Foto: Instagram/@pb.pgi)

HASIL Asian Youth Games 2025 menarik diulas. Indonesia menambah pundi-pundi medalinya kembali.

Kali ini, kontingen Merah Putih mendapat tambahan dua medali perunggu dari cabang olahraga (cabor) golf. Medali didapat nomor individu putra dan beregu putra.

1. Golf Tambah 2 Medali

Cabor golf dimainkan di Royal Golf Club, Al Mazrowiah, Bahrain, Sabtu (25/10/2025) malam WIB. Terdapat empat nomor partai final yang dimainkan hari ini, yaitu individu putra, individu putri, beregu putra, dan beregu putri.

Indonesia mendapatkan dua medali perunggu pada nomor individu putra, dan beregu putra. Pada nomor individu putra, medali perunggu disumbang oleh Jayawardana Dornan. Medali emas didapat Han Jin (China), dan perak didapat Nguyen Tuan Anh (Vietnam).

Sementara itu, medali perunggu pada nomor beregu putra disumbangkan oleh Jaywardana Dornan, William Wijaya, dan Theodore Citoputra. Mereka kalah saing dari Vietnam (perak), dan China (emas).