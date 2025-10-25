Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 2 Medali Perunggu Lewat Cabor Golf

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |22:43 WIB
Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 2 Medali Perunggu Lewat Cabor Golf
Wakil Indonesia di Asian Youth Games 2025. (Foto: Instagram/@pb.pgi)
A
A
A

HASIL Asian Youth Games 2025 menarik diulas. Indonesia menambah pundi-pundi medalinya kembali.

Kali ini, kontingen Merah Putih mendapat tambahan dua medali perunggu dari cabang olahraga (cabor) golf. Medali didapat nomor individu putra dan beregu putra. 

1. Golf Tambah 2 Medali

Cabor golf dimainkan di Royal Golf Club, Al Mazrowiah, Bahrain, Sabtu (25/10/2025) malam WIB. Terdapat empat nomor partai final yang dimainkan hari ini, yaitu individu putra, individu putri, beregu putra, dan beregu putri.

Indonesia mendapatkan dua medali perunggu pada nomor individu putra, dan beregu putra. Pada nomor individu putra, medali perunggu disumbang oleh Jayawardana Dornan. Medali emas didapat Han Jin (China), dan perak didapat Nguyen Tuan Anh (Vietnam).

Sementara itu, medali perunggu pada nomor beregu putra disumbangkan oleh Jaywardana Dornan, William Wijaya, dan Theodore Citoputra. Mereka kalah saing dari Vietnam (perak), dan China (emas).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/43/3183488/trump_international_golf_club_lido-oFn3_large.jpg
Trump International Golf Club, Lido Dinobatkan sebagai Lapangan Golf Terbaik di Indonesia oleh World Golf Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/43/3165155/mnc_teknologi_nusantara_berusaha_memperkuat_sinergi_digital_payment_melalui_golfusion_tournament_2025-Jv5f_large.jpg
MNC Teknologi Nusantara Perkuat Sinergi Digital Payment Lewat Golfusion Tournament 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/43/3165144/golfusion_tournament_2025_digelar_dalam_rangka_memperkuat_sinergi_pembayaran_digital-EtVI_large.jpg
PT Jatelindo dan MNC Teknologi Nusantara Gelar Golfusion Tournament 2025, Perkuat Sinergi Digital Payment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/43/3156033/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_turnamen_golf_the_153rd_open_championship_2025-9Pex_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Turnamen Golf The 153rd Open Championship 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/43/3153914/perpesi_jakarta_bertanding_melawan_joglosemar_gelangmas_di_yogyakarta-YJ92_large.jpeg
Perpesi Jakarta Gelar Latih Tanding Lawan Joglosemar GelangMas di Merapi Golf Club
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/43/3146305/turnamen_reguler_edisi_ketiga_ini_diikuti_148_pegolf_senior-jgYC_large.jpg
Perpesi Gelar Turnamen Reguler Edisi Ketiga di Bogor, Diikuti 148 Pegolf Senior Termasuk dari Asia Tenggara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement