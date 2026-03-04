Nova Arianto Panggil 28 Pemain Timnas Indonesia U-20 Jelang Piala AFF U-19 2026 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2027!

PELATIH Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto, memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Surabaya. Persija Jakarta menjadi klub penyumbang terbanyak, dengan mengirim lima pemain.

TC tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala AFF U-19 2026 yang akan berlangsung pada 11-14 Juni 2026. Kemudian, juga untuk menatap Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 pada 29 Agustus hingga 6 September 2026.

Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Dalam hal komposisi pemain yang dipanggil, terlihat perpaduan menarik antara wajah lama dan generasi yang naik kelas. Sejumlah jebolan Timnas Indonesia U-17 juga mendapat kepercayaan untuk menembus Timnas Indonesia U-20, seperti Dimas Adi Prasetyo, Evandra Florasta, Fabio Azka Irawan, Algazani Dwi Sugandi, dan I Putu Panji Apriawan.

Selain itu, skuad Timnas Indonesia U-20 kali ini juga merupakan kombinasi para pemain muda potensial. Ada pemain yang datang dari berbagai klub profesional seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Bali United, dan terdapat juga akademi sepak bola seperti ASIOP yang menyumbang talenta.

1. Persija Jakarta Sumbang Pemain Paling Banyak

Persija Jakarta menyumbang total lima pemain ke TC Timnas Indonesia U-20, menjadikannya tim dengan penyumbang pemain terbanyak. Mereka adalah Muhamad Ibra Ardiansyah Ohorella, Fabio Azka Irawan, Theodore Evan Leeming, Irpan Abadi Siregar, dan Ahmad Mujadid.

Selain Persija Jakarta, klub yang menyumbang pemain cukup banyak ke TC kali ini adalah Persib Bandung, Bhayangkara FC, dan Persebaya Surabaya. Masing-masing tim mengirim tiga pemain mudanya ke Timnas Indonesia U-20.

Nova Arianto tak hanya melihat talenta pemain dari kompetisi Super League saja. Ia turut memanggil pemain muda yang bermain di kompetisi kasta kedua seperti Reno Salampesy (Persipura Jayapura), dan Algazani Dwi Sugandi (Adhyaksa Farmel). Kemudian ada juga pemain yang berasal dari Liga 3 yakni Ergun Firlansyah Arif (Persikutim United).

Pemanggilan 28 pemain Timnas Indonesia U-20 itu menjadi fase penting dalam proses pembentukan kerangka tim menuju dua agenda internasional tersebut. Surabaya dipilih sebagai lokasi pemusatan latihan untuk memaksimalkan fokus, intensitas latihan, serta membangun kekompakan antarpemain yang datang dari latar belakang klub dan daerah berbeda.

Sebagai informasi, pemusatan latihan di Surabaya ini bukan sekadar ajang seleksi, tetapi juga menjadi momentum membangun identitas permainan. Dengan jadwal kompetisi yang padat dan waktu persiapan yang relatif singkat, efektivitas TC akan sangat menentukan kesiapan tim ketika memasuki turnamen resmi.