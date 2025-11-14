Trump International Golf Club, Lido Dinobatkan sebagai Lapangan Golf Terbaik di Indonesia oleh World Golf Awards

Trump International Golf Club Lido dinobatkan sebagai lapangan golf terbaik di Indonesia. (Foto: Trump International Golf Club Lido)

JAKARTA – Trump International Golf Club, Lido dengan bangga mengumumkan penghargaannya sebagai Lapangan Golf Terbaik di Indonesia. Penghargaan ini diberikan dalam ajang bergengsi World Golf Awards.

Penghargaan tersebut menegaskan komitmen klub terhadap keunggulan dan kepemimpinan dalam desain serta pengelolaan lapangan golf.

“Kami merasa sangat terhormat menerima penghargaan yang luar biasa ini,” ujar Eric Trump, Executive Vice President of The Trump Organization, dikutip Kamis (14/11/2025).

“Pengakuan ini merupakan bukti nyata atas kondisi lapangan kami yang selalu terjaga sempurna dan dedikasi tanpa henti dari seluruh tim dalam memberikan pengalaman golf kelas dunia,” lanjutnya.

1. Mendapat Apresiasi Luar Biasa

Sejak resmi dibuka pada 2024, Trump International Golf Club, Lido telah mendapatkan apresiasi luar biasa dari para anggota dan penggemar golf. Apresiasi diberikan berkat lapangan kejuaraan yang dirancang oleh Ernie Els.

Memadukan keindahan alam yang menakjubkan dengan desain strategis yang menantang, lapangan ini menjadi simbol arsitektur kelas dunia dan perhatian mendetail yang luar biasa. Trump International Golf Club, Lido menetapkan standar baru bagi dunia golf di Indonesia.

“Penghargaan ini merupakan kehormatan besar dan cerminan dari kerja keras, semangat, dan dedikasi seluruh tim kami,” ujar Steven Thielke, General Manager Trump International Golf Club, Lido.

“Setiap aspek operasional kami, mulai dari perawatan lapangan hingga pelayanan bagi anggota, mencerminkan komitmen kami untuk memberikan kualitas dan layanan terbaik,” lanjutnya.

Penghargaan ini semakin menegaskan posisi Trump International Golf Club, Lido sebagai destinasi golf utama di Indonesia dan representasi unggulan dari komitmen global Trump Golf terhadap keunggulan.

2. Tentang Trump International Golf Club, Lido

Berlokasi di Bogor, Indonesia, dalam kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, Trump International Golf Club, Lido menampilkan lapangan golf kejuaraan 18 hole yang dirancang oleh Ernie Els. Terletak di tengah lanskap alam yang memukau, lapangan kelas dunia ini memadukan desain strategis dengan keindahan lingkungan sekitarnya.

Klub ini juga dilengkapi dengan gedung klub (clubhouse) rancangan Oppenheim Architecture, yang akan menawarkan berbagai fasilitas mewah dan pilihan kuliner eksklusif untuk menyempurnakan pengalaman bermain golf.