Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2026: Pulangkan Kodai Naraoka, Jonatan Christie ke Semifinal!

KUALA LUMPUR – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, memastikan diri melangkah ke babak semifinal Malaysia Open 2026 setelah menumbangkan wakil Jepang, Kodai Naraoka. Berlaga di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Jumat (9/1/2026) sore WIB, pemain yang akrab disapa Jojo ini sukses meraih kemenangan meyakinkan melalui permainan dua gim langsung yang penuh taktik.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan tersebut berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Jonatan yang bermain efektif membukukan kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-13.

Jonatan tampil trengginas sejak awal pertandingan gim pertama. Tunggal putra ranking empat dunia itu berhasil pegang kendali permainan.

Namun, Kodai mampu mengimbangi skema permainan Jonatan. Kejar-kejaran poin tidak terelakkan menjelang jeda interval pertandingan gim pertama.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Pada jeda interval, Kodai berhasil membalikkan keadaan dan unggul dengan skor 11-7. Selepas rehat, Jonatan bermain tenang, mencuri poin walau perlahan.

Akhirnya, Jonatan kembali mendapatkan keunggulan. Hingga penghujung laga gim pertama, Kodai tak bisa berbuat banyak. Jonatan sukses mengunci kemenangan dengan skor 21-17.