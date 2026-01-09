Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2026: Langkah Putri KW Dihentikan Wang Zhi Yi

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |15:42 WIB
Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2026: Langkah Putri KW Dihentikan Wang Zhi Yi
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
KUALA LUMPUR – Perjuangan tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, dalam ajang Malaysia Open 2026 harus berakhir di babak perempatfinal. Pemain yang akrab disapa Putri KW ini terpaksa mengakui keunggulan wakil China, Wang Zhi Yi, setelah melewati pertarungan sengit dua gim langsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Jumat (9/1/2026) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan itu berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Putri tumbang dalam dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 18-21.

Putri KW langsung memberikan perlawanan sengit terhadap Wang pada awal gim pertama. Kejar-kejaran poin antara kedua tunggal putri itu pun terjadi.

Wang bermain cepat dengan kombinasi pukulan menyilang dan smash keras. Sementara, Putri KW bermain lebih efektif dengan memanfaatkan momentum yang tepat.

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)
Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

Sempat unggul, Putri KW justru tertinggal pada jeda interval gim pertama dengan skor tipis 10-11. Setelah rehat, saling balas mencetak poin terjadi.

Namun demikian, Wang Zhi Yi akhirnya berhasil menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Dia berhasil mengunci kemenangan atas Putri KW dengan skor 21-17.

 

