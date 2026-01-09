Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2026: Kena Comeback, Ana/Trias Tumbang di Tangan Baek Ha Na/Lee So Hee!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |10:54 WIB
Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2026: Kena Comeback, Ana/Trias Tumbang di Tangan Baek Ha Na/Lee So Hee!
Ana/Trias rontok di perempatfinal Malaysia Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)




GANDA putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, terhenti di perempatfinal Malaysia Open 2026. Mereka dikalahkan jagoan Korea Selatan, Baek Ha Na/Lee So Hee.

Pertandingan ini digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat (9/1/2026) pagi WIB. Ana/Trias kalah dalam pertarungan tiga game dengan skor 21-13, 19-21, dan 13-21.

Jalannya Pertandingan

Ana/Trias tampil trengginas sejak awal pertandingan. Permainan keduanya efektif menghancurkan pertahanan jagoan Korea Selatan tersebut.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Kombinasi pukulan smash keras dan menyilang membuat kewalahan Baek Ha Na/Lee So Hee. Ana/Trias terus menjauh dengan skema permainan tersebut.

Pada jeda interval gim pertama, Ana/Trias unggul dengan skor meyakinkan 11-4. Setelah jeda, Baek/Lee mencoba mengejar ketertinggalan dengan bermain agresif.

Namun, upaya juara BWF World Tour Finals itu berakhir sia-sia. Akhirnya, Ana/Trias berhasil mengamankan kemenangan pada gim pertama dengan skor 21-13.

Memasuki game kedua, Ana/Trias bermain lebih kalem. Baek Ha Na/Lee So Hee berkali-kali melepaskan smash keras untuk mencuri keunggulan. Hanya saja, Ana/Trias mampu bertahan.

 

