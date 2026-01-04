Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Berpotensi Pecahkan 3 Rekor Valentino Rossi di MotoGP 2026!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |13:01 WIB
Marc Marquez Berpotensi Pecahkan 3 Rekor Valentino Rossi di MotoGP 2026!
Marc Marquez berpotensi memecahkan tiga rekor milik Valentino Rossi di MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
MARC Marquez memasuki MotoGP 2026 dengan label juara bertahan sekaligus kandidat kuat kampiun musim ini. Selain itu, ada tiga rekor Valentino Rossi yang bisa dipecahkannya!

Dominasi Marquez sungguh luar biasa di MotoGP 2025. Ia mencatatkan 11 kemenangan di balapan utama dan 14 kali memenangi Sprint Race dalam 17 dari 22 seri yang diikutinya musim lalu.

1. Catatan Kemenangan Marc Marquez

Marc Marquez menangis saat jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Dengan catatan itu, Marquez kini mengoleksi 73 kemenangan di MotoGP sejak 2013 atau 99 di semua kelas. Kemudian, ia 126 kali naik podium di kelas premier atau total 165 di semua kategori.

Angka-angka itu kemungkinan besar bertambah di MotoGP 2026. Bahkan, Marquez berpotensi memecahkan tiga rekor yang saat ini dipegang Rossi.

2. Rekor-Rekor Valentino Rossi yang Bisa Dipecahkan Marc Marquez

Yang pertama adalah jumlah kemenangan. Rossi tercatat 89 kali menang di MotoGP dan 115 di semua kelas. Itu artinya, Marquez hanya butuh 17 kali menang untuk melewati sang idola.

Rekor kedua adalah juara dunia beruntun dengan usia tertua. Catatan itu dipegang Rossi saat menjadi kampiun MotoGP 2008 serta 2009 di usia 30 tahun.

 

1 2
