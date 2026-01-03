Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal Lengkap Launching Tim MotoGP 2026: Yamaha Guncang Jakarta, Marc Marquez Tampil di Italia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |19:56 WIB
Jadwal Lengkap Launching Tim MotoGP 2026: Yamaha Guncang Jakarta, Marc Marquez Tampil di Italia!
Dua pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

JAKARTA MotoGP 2026 akan segera berlangsung, namun sebelum aksi adu kecepatan dimulai di lintasan balap pada akhir Februari mendatang, para penggemar akan lebih dulu dimanjakan dengan rangkaian acara peluncuran tim. Salah satu yang paling dinantikan oleh publik Indonesia adalah tim pabrikan Monster Energy Yamaha yang kembali memilih Jakarta, sebagai lokasi untuk memamerkan livery dan tim baru mereka.

Yamaha dijadwalkan akan memperkenalkan livery teranyarnya pada 21 Januari 2026. Peluncuran di Jakarta ini menjadi sangat krusial karena pabrikan asal Jepang tersebut akan memulai era baru dengan mesin V4.

Langkah revolusioner ini diharapkan mampu mengembalikan Fabio Quartararo ke puncak klasemen sekaligus meyakinkan sang juara dunia 2021 tersebut untuk tetap bertahan di Yamaha melampaui musim 2026.

1. Pramac Yamaha Jadi Pembuka

Rangkaian peluncuran musim 2026 akan dibuka oleh Prima Pramac Racing. Tim satelit baru Yamaha ini akan menggelar acara di Siena, Italia, pada 13 Januari.

Momen ini juga akan menjadi penampilan perdana juara dunia WSBK tiga kali, Toprak Razgatlioglu, berseragam resmi MotoGP bersama Jack Miller. Sehari berselang, giliran tim milik Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46, yang akan melakukan presentasi di Roma pada 14 Januari dengan duet Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli.

Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/yamahamotogp)

Sementara itu, tim juara bertahan Ducati Lenovo akan mempertahankan tradisi mereka dengan meluncurkan motor di resor ski Madonna di Campiglio pada 19 Januari. Sang juara dunia 2025, Marc Marquez, akan bersanding dengan Francesco Bagnaia untuk memperkenalkan motor yang diprediksi masih menjadi tolok ukur di grid.

Aprilia juga tak mau ketinggalan dengan menjadwalkan peluncuran di Milan pada 15 Januari setelah meraih hasil konstruktor terbaik mereka musim lalu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/38/3193357/toprak_razgatlioglu_berpotensi_kejutkan_marc_marquez_di_motogp_2026_toprakrazgatlioglu7-JmDo_large.jpg
Toprak Razgatlioglu Bisa Kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/38/3193340/marc_marquez_berharap_diberikan_kesehatan_sepanjang_motogp_2026_marcmarquez93-3bL9_large.jpg
Bukan Gelar Juara MotoGP 2026, Ini Harapan Utama Marc Marquez di Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/38/3193330/marc_marquez_gagal_meraih_trofi_atlet_terbaik_spanyol_2025_marcmarquez93-WdVX_large.jpg
MotoGP Kalah Pamor dari Tenis? Marc Marquez Gagal Sabet Gelar Atlet Terbaik Spanyol 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/38/3193195/alex_rins-4biq_large.jpg
Yamaha Tiba-Tiba Ganti Mesin Motor Jelang MotoGP 2026, Alex Rins Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/38/3193266/marc_marquez-g9cC_large.jpg
Efek Domino Gelar Juara Marc Marquez: Dorna Sebut MotoGP Kembali ke Era Keemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/38/3193263/marc_marquez_vs_valentino_ross-Sc58_large.jpg
Marc Marquez Berpotensi Pecahkan Sejumlah Rekor Valentino Rossi di MotoGP 2026, Fans The Doctor Siap?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement