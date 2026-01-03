Jadwal Lengkap Launching Tim MotoGP 2026: Yamaha Guncang Jakarta, Marc Marquez Tampil di Italia!

JAKARTA – MotoGP 2026 akan segera berlangsung, namun sebelum aksi adu kecepatan dimulai di lintasan balap pada akhir Februari mendatang, para penggemar akan lebih dulu dimanjakan dengan rangkaian acara peluncuran tim. Salah satu yang paling dinantikan oleh publik Indonesia adalah tim pabrikan Monster Energy Yamaha yang kembali memilih Jakarta, sebagai lokasi untuk memamerkan livery dan tim baru mereka.

Yamaha dijadwalkan akan memperkenalkan livery teranyarnya pada 21 Januari 2026. Peluncuran di Jakarta ini menjadi sangat krusial karena pabrikan asal Jepang tersebut akan memulai era baru dengan mesin V4.

Langkah revolusioner ini diharapkan mampu mengembalikan Fabio Quartararo ke puncak klasemen sekaligus meyakinkan sang juara dunia 2021 tersebut untuk tetap bertahan di Yamaha melampaui musim 2026.

1. Pramac Yamaha Jadi Pembuka

Rangkaian peluncuran musim 2026 akan dibuka oleh Prima Pramac Racing. Tim satelit baru Yamaha ini akan menggelar acara di Siena, Italia, pada 13 Januari.

Momen ini juga akan menjadi penampilan perdana juara dunia WSBK tiga kali, Toprak Razgatlioglu, berseragam resmi MotoGP bersama Jack Miller. Sehari berselang, giliran tim milik Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46, yang akan melakukan presentasi di Roma pada 14 Januari dengan duet Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli.

Sementara itu, tim juara bertahan Ducati Lenovo akan mempertahankan tradisi mereka dengan meluncurkan motor di resor ski Madonna di Campiglio pada 19 Januari. Sang juara dunia 2025, Marc Marquez, akan bersanding dengan Francesco Bagnaia untuk memperkenalkan motor yang diprediksi masih menjadi tolok ukur di grid.

Aprilia juga tak mau ketinggalan dengan menjadwalkan peluncuran di Milan pada 15 Januari setelah meraih hasil konstruktor terbaik mereka musim lalu.