HOME SPORTS NETTING

Kisah Unik Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung, dari Disebut Mirip sang Istri Kini Jadi Pelatih di Akademi Zheng Si Wei

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |13:23 WIB
Kisah Unik Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung, dari Disebut Mirip sang Istri Kini Jadi Pelatih di Akademi Zheng Si Wei
Chae Yu Jung dan Zheng Si Wei. (Foto: Instagram)
A
A
A

KISAH unik pebulu tangkis supercantik, Chae Yu Jung, menarik diulas. Dia baru saja ambil keputusan besar banting setir jadi pelatih bulu tangkis.

Menariknya, Chae Yu Jung akan melatih di akademi bulu tangkis milik legenda China, Zheng Si Wei. Kabar ini langsung jadi sorotan besar karena sebelum diumumkan resmi jadi pelatih akademi tersebut, sosok Chae Yu Jung kerap dinilai mirip dengan istri dari Zheng Si Wei.

Chae Yu Jung

1. Banting Setir Jadi Pelatih

Chae Yu Jung yang selama ini jadi andalan Korea Selatan di sektor ganda campuran memang memutuskan untuk pensiun pada akhir 2025.

Tepatnya pada 23 Oktober 2025, Chae Yu Jung umumkan pensiun usai resmi tersingkir dari French Open 2025. Duetnya di sektor ganda campuran dengan Lee Jong Min harus telan pil pahit karena terhenti di babak 16 besar.

Sebelumnya, Chae Yu Jung sukses ukir sederet prestasi manis dalam kariernya, utamanya saat berduet dengan Seo Seung Jae. Mereka bahkan jadi juara dunia pada 2023.

Lalu, Chae Yu Jung juga sukses membantu tim bulu tangkis Korea Selatan meraih medali emas di Piala Sudirman 2017 dan Asian Games 2022. Untuk gelar BWF World Tour, dia sukses menjuarai China Open 2023, Korea Masters 2023, hingga Australia Open 2022.

Tak heran, usai pensiun, Chae Yu Jung langsung dapat tawaran jadi pelatih. Tak main-main, tawaran melatih datang dari luar Korea Selatan.

Chae Yu Jung dipercaya menangani ZSwing International Badminton Academy milik legenda bulu tangkis China, Zheng Si Wei. Pekerjaannya akan mulai berlangsung pada tahun ini.

 

Telusuri berita Sport lainnya
