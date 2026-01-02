Advertisement
NETTING

Kisah Sedih Kento Momota, Monster Tunggal Putra yang Benci Bulu Tangkis Gara-Gara Kecelakaan di Malaysia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |12:34 WIB
Kisah Sedih Kento Momota, Monster Tunggal Putra yang Benci Bulu Tangkis Gara-Gara Kecelakaan di Malaysia
Simak kisah sedih Kento Momota yang membenci bulu tangkis gara-gara kecelakaan di Malaysia (Foto: Instagram/@momota_kento)
KISAH sedih dialami Kento Momota. Sebab, sosok yang sempat jadi monster tunggal putra ini jadi benci bulu tangkis gara-gara kecelakaan di Malaysia.

Momota merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putra terbaik di dekade 2010-an. Deretan prestasi mentereng berhasil diraih pemain bertangan kidal itu.

1. Masa Keemasan

Kento Momota (Bagas Abdiel/MPI)

Sebanyak 14 gelar di BWF World Tour diraihnya pada kurun 2018-2023. Sepuluh di antaranya diraih hanya pada 2019! Belum lagi, Momota dua kali juara BWF World Championships secara beruntun pada 2018 dan 2019.

Kurun 2018 hingga 2019 memang jadi masa keemasan buat Momota. Sayangnya, begitu kalender berganti menjadi 2020, nasibnya bertolak belakang.

2. Kecelakaan di Malaysia

Keberhasilan Momota juara Malaysia Masters 2020 pada Januari enam tahun lalu justru harus dibayar mahal. Ia mengalami kecelakaan parah dalam perjalanan dari hotel menuju bandara usai tanding.

Beruntung, Momota dan pelatihnya serta satu orang staf BWF selamat dari maut. Kecelakaan itu menelan satu korban jiwa yakni sang sopir minibus yang ditumpangi rombongan tersebut.

Akibat kecelakaan itu, Momota harus menjalani operasi perbaikan di bagian wajahnya. Performanya di atas lapangan terus menurun sejak itu sehingga kehilangan statusnya sebagai pemain ranking satu dunia.

 

