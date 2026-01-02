Advertisement
NETTING

Kisah Ade Resky Dwicahyo, Eks Pelatnas PBSI yang Dinaturalisasi Azerbaijan demi Tampil di Olimpiade

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |10:22 WIB
Kisah Ade Resky Dwicahyo, Eks Pelatnas PBSI yang Dinaturalisasi Azerbaijan demi Tampil di Olimpiade
Simak kisah Ade Resky Dwicahyo yang rela dinaturalisasi Azerbaijan demi tampil di Olimpiade (Foto: PBSI)
KISAH Ade Resky Dwicahyo menarik untuk diulas. Sebab, mantan penghuni Pelatnas PBSI ini rela dinaturalisasi Azerbaijan demi tampil di Olimpiade Paris 2024.

Ade Resky mencuri perhatian karena namanya sangat Indonesia tapi membela Azerbaijan. Ternyata, itu adalah kali keduanya tampil di Olimpiade setelah pada Tokyo 2020.

1. Melihat Peluang

Ade Resky Dwicahyo PBSI

Kesempatan itu mungkin tidak akan didapat Ade Resky jika masih bertahan di Pelatnas PBSI. Ia tak ragu menerima tawaran untuk pindah ke Azerbaijan pada 2017 dan terbukti tepat.

Ketika diwawancara Badminton Europe beberapa waktu lalu, Ade mengaku melihat ada peluang besar untuk berprestasi. Saat di Pelatnas PBSI, ia mendapat cukup banyak pesaing.

“Ketika menerima proposal dari Azerbaijan, saya merasa punya peluang lebih besar untuk berkarier di level dunia dan tampil di Olimpiade,” kata Ade.

Benar saja, mimpi Ade Resky tampil di Olimpiade akhirnya kesampaian. Ia menduduki posisi 69 race to Tokyo dan berhak mentas di nomor tunggal putra Olimpiade Tokyo 2020.

 

