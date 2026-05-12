8 Cedera Parah yang Dialami Marc Marquez, Nomor 1 Persulit Baby Alien Juara MotoGP 2026

ADA 8 cedera parah yang pernah dirasakan Marc Marquez selama berkarier di ajang balap motor. Ya, Marquez adalah tipe rider MotoGP yang sering kecelakaan mengingat gaya balapnya yang begitu agresif dan liar.

Setelah merayakan keberhasilan menyamai rekor sembilan gelar juara dunia milik Valentino Rossi pada akhir 2025, pembalap berjuluk The Baby Alien ini kembali harus berurusan dengan meja operasi. Kecelakaan horor di MotoGP Prancis 2026 9 Mei 2026 menambah panjang daftar riwayat cedera mengerikan yang pernah dialaminya.

Berikut 8 Cedera Parah yang Dialami Marc Marquez:

1. Operasi Ganda: Fraktur Metatarsal dan Saraf Bahu (Prancis, 2026)

Marc Marquez kecelakaan di Sprint Race MotoGP Prancis 2026

Inilah cedera terbaru yang memaksa Marquez absen di balapan utama GP Prancis dan MotoGP Catalunya 2026. Setelah mengalami highside di Sprint Race GP Prancis, ia harus menjalani operasi ganda di Madrid, Spanyol.

Tim medis menstabilkan fraktur metatarsal kelima di kaki kanan sekaligus membedah bahu kanannya untuk mengangkat fragmen tulang dan sekrup lama yang menekan saraf radial. Ia ditargetkan comeback pada akhir Mei di Mugello (MotoGP Italia 2026).

Tentunya cedera itu membuat upaya Marquez bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP 2026 semakin sulit. Ia yang belum memenangkan balapan di musim ini pun terpaksa harus absen dan kehilangan poin lagi.

2. Diplopia Pertama: Penglihatan Ganda (Sepang, 2011)

Cedera ini adalah salah satu titik terendah dalam kariernya. Terjadi saat masih di Moto2, kecelakaan di Malaysia ini membuatnya mengalami penglihatan ganda yang sangat serius.

Akibatnya, Marquez harus kehilangan peluang juara dunia Moto2 2011 dan nyaris dipaksa pensiun dini dari dunia balap.

3. Diplopia Berulang (November 2021)

Marc Marquez terjatuh pada Sprint Race MotoGP Spanyol 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Sepuluh tahun berselang, mimpi buruk penglihatan ganda kembali menyapa. Kali ini akibat kecelakaan saat latihan menjelang seri Algarve. Masalah saraf mata yang kambuh ini memaksanya memarkir motor di dua seri penutup musim 2021.