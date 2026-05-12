Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

2 Atlet Indonesia yang Menolak Jadi PNS, Nomor 1 Peraih Medali Emas Asian Games

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |17:30 WIB
2 Atlet Indonesia yang Menolak Jadi PNS, Nomor 1 Peraih Medali Emas Asian Games
Mantan atlet Wushu Indonesia, Lindswell Kwok. (Foto: Instagram/lindswell_k)
A
A
A

ADA 2 atlet Indonesia yang menolak jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menarik untuk dibahas. Ya, prestasi gemilang di kancah internasional sering kali membuka pintu kesejahteraan bagi para atlet Indonesia, salah satu bentuk apresiasi tertinggi dari pemerintah adalah tawaran menjadi PNS tanpa tes.

Namun, tidak semua atlet mengambil kesempatan emas tersebut. Dua nama besar berikut ini justru memilih jalur lain demi mengejar passion dan impian pribadi mereka. Lantas siapa saja atlet tersebut?

Berikut 2 Atlet Indonesia yang Menolak Jadi PNS:

1. Lindswell Kwok

Lindswell Kwok adalah legenda hidup wushu Indonesia yang menyumbangkan medali emas pada Asian Games 2018 lewat nomor taijiquan dan taijijian. Meski dijanjikan posisi PNS sebagai bonus atas prestasinya, wanita kelahiran Medan ini memilih untuk tidak mengambilnya.

Dibandingkan bekerja di balik meja kantor, Lindswell merasa pengabdian sejatinya adalah di dunia bela diri. Ia merasa ada yang hilang jika harus meninggalkan wushu sepenuhnya.

Lindswell Kwok
Lindswell Kwok

Bersama sang suami, Achmad Hulaefi, ia mendirikan Lindswell Martial Art Club. Di sana, ia terjun langsung melatih talenta muda untuk meneruskan tongkat estafet prestasi wushu Indonesia.

Setelah pension pun, Lindswell juga fokus pada perjalanan spiritualnya sebagai mualaf dan menikmati perannya sebagai ibu dari tiga putra, sembari tetap menjaga dedikasinya terhadap olahraga yang telah membesarkan namanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/38/3217966/marc_marquez-2uJU_large.jpg
8 Cedera Parah yang Dialami Marc Marquez, Nomor 1 Persulit Baby Alien Juara MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/38/3217602/jorge_martin-RQu0_large.jpg
Kisah 2 Sejarah Besar di MotoGP Prancis 2026, Jorge Martin Pecah Telur di Aprilia dan Podium Perdana Ai Ogura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/40/3216475/susy_susanti-FARx_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Legendaris Indonesia yang Mengguncang Dunia, Nomor 1 Rajanya All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/38/3216530/marc_marquez_vs_alex_marquez-0kha_large.jpg
5 Calon Kuat Juara MotoGP Prancis 2026, Nomor 1 Murid Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/40/3215563/3_penyebab_tim_bulu_tangkis_indonesia_hancur_lebur_di_piala_thomas_2026_pbsi-y0mC_large.jpg
3 Penyebab Tim Bulu Tangkis Indonesia Hancur Lebur di Piala Thomas 2026, Nomor 1 Gara-Gara Prancis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/40/3215435/marcus_fernaldi_gideon_bersama_kevin_sanjaya_sukamuljo-w0Dc_large.jpg
5 Pasangan Pebulu Tangkis Dadakan yang Awet Jadi Penguasa Ranking BWF, Nomor 1 Sempat Jadi Raja Ganda Putra Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement