2 Atlet Indonesia yang Menolak Jadi PNS, Nomor 1 Peraih Medali Emas Asian Games

ADA 2 atlet Indonesia yang menolak jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menarik untuk dibahas. Ya, prestasi gemilang di kancah internasional sering kali membuka pintu kesejahteraan bagi para atlet Indonesia, salah satu bentuk apresiasi tertinggi dari pemerintah adalah tawaran menjadi PNS tanpa tes.

Namun, tidak semua atlet mengambil kesempatan emas tersebut. Dua nama besar berikut ini justru memilih jalur lain demi mengejar passion dan impian pribadi mereka. Lantas siapa saja atlet tersebut?

Berikut 2 Atlet Indonesia yang Menolak Jadi PNS:

1. Lindswell Kwok

Lindswell Kwok adalah legenda hidup wushu Indonesia yang menyumbangkan medali emas pada Asian Games 2018 lewat nomor taijiquan dan taijijian. Meski dijanjikan posisi PNS sebagai bonus atas prestasinya, wanita kelahiran Medan ini memilih untuk tidak mengambilnya.

Dibandingkan bekerja di balik meja kantor, Lindswell merasa pengabdian sejatinya adalah di dunia bela diri. Ia merasa ada yang hilang jika harus meninggalkan wushu sepenuhnya.

Bersama sang suami, Achmad Hulaefi, ia mendirikan Lindswell Martial Art Club. Di sana, ia terjun langsung melatih talenta muda untuk meneruskan tongkat estafet prestasi wushu Indonesia.

Setelah pension pun, Lindswell juga fokus pada perjalanan spiritualnya sebagai mualaf dan menikmati perannya sebagai ibu dari tiga putra, sembari tetap menjaga dedikasinya terhadap olahraga yang telah membesarkan namanya.