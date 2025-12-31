Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Aprilia Punya Motor Kompetitif, Jorge Martin Wajib Percaya Diri di MotoGP 2026!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |19:02 WIB
Aprilia Punya Motor Kompetitif, Jorge Martin Wajib Percaya Diri di MotoGP 2026!
Jorge Martin wajib bangkit di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
BOS Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengungkapkan satu permintaan kepada Jorge Martin di MotoGP 2026. Massimo Rivola ingin pembalap berjuluk Martinator tersebut tampil lebih percaya diri. 

1. Jorge Martin Jalani Musim Buruk di MotoGP 2025

Jorge Martin menjalani musim buruk di debutnya bersama Aprilia pada MotoGP 2025. Juara MotoGP 2024 itu banyak menghabiskan musim dengan pemulihan cedera. 

Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)

Kiprah Jorge Martin bisa dibilang jauh dari ekspektasi Aprilia. Pasalnya, Martinator diharapkan bisa menjadi tulang punggung tim pabrikan Italia tersebut di musim 2025. Namun kenyataannya, ia justru dibekap cedera. 

Meski demikian, Massimo Rivola meyakini Jorge Martin kini sudah memahami potensi yang dimiliki Aprilia. Terlebih, tim pabrikan yang bermarkas di Noale, Italia itu sudah membuktikan mereka bisa bersaing dengan Ducati di MotoGP 2025. 

Kata Massimo Rivola, Jorge Martin harus percaya diri menatap MotoGP 2026. Dengan begitu, rider asal Spanyol itu dapat memaksimalkan potensi dari motor RS-GP miliknya. 

“Saya pikir Jorge (Martin) memahami bahwa ada potensi dalam tim dan motor ini, dan hal pertama yang perlu dipikirkan Jorge adalah percaya pada dirinya sendiri, percaya bahwa dia juga bisa berada di level itu,” kata Rivola, dipetik dari Crash, Rabu (31/12/2025). 

 

