Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2026: Pedro Acosta Rebut Pole Position, Alex Marquez Start Kedua

MONTMELO – Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sudah diketahui. Pedro Acosta merebut posisi start terdepan pada sesi yang berlangsung di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Sabtu (16/5/2026) sore WIB, dengan 1 menit 38,068 detik.

Pembalap tim Red Bull KTM itu mengungguli Franco Morbidelli dan Alex Marquez. Sementara, Jorge Martin akan start dari urutan sembilan dan Marco Bezzecchi posisi 12!

Jalannya Kualifikasi

Babak pertama berlangsung sengit. Enea Bastianini coba mengganggu Martin dan Francesco Bagnaia yang ingin lolos ke Q2. Pembalap Red Bull KTM Tech3 itu mencetak waktu terbaik 1 menit 38,797 detik.

Catatan itu bisa disamai Martinator dengan waktu yang identik. Tapi, di kesempatan berikutnya, ia menggeser Bastianini. Pada akhirnya, Morbidelli jadi yang tercepat di sesi ini dengan 1 menit 38,550 detik.

Morbidelli dan Martin pun ikut lolos ke Q2. Sementara, Bagnaia harus puas mengakhiri sesi ini di posisi 13. Ia akan start dari baris kelima!

Di Q2, perebutan posisi semakin sengit. Acosta langsung mencetak waktu terbaik 1 menit 38,118 detik di kesempatan pertamanya. Ia dibuntuti Alex Marquez dengan selisih 0,224 detik.