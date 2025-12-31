Pertahankan Marc Marquez Jadi Prioritas Ducati di MotoGP 2026

MANTAN Manajer Tim LCR Honda, Oscar Haro, yakin Marc Marquez akan jadi prioritas Ducati Corse di MotoGP 2026. Mereka akan sekuat tenaga mempertahankan sang juara dunia agar tidak hengkang.

Marquez kembali berjaya dengan menjadi juara dunia MotoGP edisi 2025, kali ini bersama Ducati. Jadi, ia sudah mencatatkan gelar ketujuh.

Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Namun, kontrak Marquez akan habis pada penghujung MotoGP 2026. Ducati harus bergerak cepat jika ingin mempertahankan pria asal Spanyol itu dari kejaran tim lain.

1. 110 Persen

Haro mengatakan Ducati memang senang dengan Marquez dalam MotoGP 2025. Jadi, The Baby Alien kemungkinan akan tetap bersama dengan pabrikan asal Italia itu beberapa musim ke depan.

"Prioritas Ducati adalah mempertahankan Marc Marquez, 110 persen,” kata Haro, mengutip dari Motosan, Rabu (31/12/2025).

“Jika besok, misalnya, Pedro Acosta ingin menjadi rekan setim Marc di Ducati, itu akan menjadi keputusan Marc Márquez," imbuh pria asal Italia itu.