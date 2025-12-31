Ducati Tak Berani Lepas Marc Marquez Kelar MotoGP 2026!

MANTAN bos tim LCR Honda, Oscar Haro, menilai Ducati Lenovo berupaya mempertahankan Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo itu masih terikat kontrak bersama tim pabrikan asal Italia sampai kelar MotoGP 2026.

Sebagaimana diketahui, Marc Marquez kembali berjaya dengan juara MotoGP 2025. Untuk pertama kalinya, Marc Marquez menjadi kampiun kelas premier bersama Ducati.

1. Marc Marquez Bisa Pilih Tandem di Ducati

Oscar Haro menilai Ducati tidak akan berani melepas Marc Marquez. Jadi, juara dunia tujuh kali kelas MotoGP itu kemungkinan tetap bersama Ducati hingga beberapa tahun ke depan.

"Prioritas Ducati adalah mempertahankan Marc Márquez 110 persen. Jika besok, misalnya, Pedro Acosta ingin menjadi rekan setim Marc di Ducati, itu akan menjadi keputusan Marc Márquez," kata Oscar dilansir dari Motosan, Rabu (31/12/2025).

2. Marc Marquez Fokus Sembuhkan Cedera

Oscar Haro menilai Marc Marquez saat ini fokus pemulihan cedera setelah ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika. Jika kembali bugar, Marc Marquez berpeluang merajai MotoGP 2026.

"Begitudia menjadi juara, ia berkata: ‘Saya akan memikirkannya, saya akan memastikan saya pulih sepenuhnya,’ kata Oscar Haro menirukan ucapan Marc Marquez.