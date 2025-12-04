Menderita Gara-Gara Marc Marquez Bikin Alex Marquez Menggila di MotoGP 2025

Alex Marquez pernah merasakan betapa sulitnya menghadapi Marc Marquez saat jadi rekan setim pada MotoGP 2024 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

GRESINI Racing bersyukur Alex Marquez pernah merasakan betapa sulitnya menghadapi Marc Marquez saat jadi rekan setim pada MotoGP 2024. Pengalaman itu membantunya menggila di MotoGP 2025.

Kakak beradik itu sempat jadi rekan setim dua kali di Repsol Honda (2020) dan Gresini Racing (2024). Namun, pada kesempatan pertama, Marc Marquez harus absen semusim penuh akibat cedera.

1. Transisi

Marc Marquez dan Alex Marquez (Foto: Gresini Racing)

Alhasil, mereka baru benar-benar jadi rekan setim di Gresini Racing dua musim lalu. Sudah bisa ditebak, Marc Marquez mampu membuat adiknya kewalahan dan kalah dalam persaingan internal.

Manajer Tim Gresini Racing, Michele Masini, bersyukur Alex Marquez harus melalui kesulitan itu. Sebab, sang pembalap bisa tampil menggila di MotoGP 2025 dan finis sebagai runner up.

“Dia benar-benar merasakan langsung pengalaman disiksa kakaknya ketika tidak bisa mendapat hasil bagus meski sudah mengusahakan yang terbaik,” kata Masini, dikutip dari Crash, Kamis (4/12/2025).

“Kami bersyukur dia mengalami transisi itu di Gresini Racing, menerima (dengan tangan terbuka) beban sebagai rekan setim pembalap sekaliber Marc,” imbuh pria asal Italia tersebut.