MotoGP 2026 Bakal Berbeda, Marc Marquez Takkan Anggap Alex Marquez Adiknya Lagi!

MADRID – Sang juara dunia MotoGP 2025, Marc Marquez, melontarkan pernyataan mengejutkan menjelang musim 2026. Pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut menegaskan ia tidak akan lagi menganggap Alex Marquez sebagai adiknya saat berada di lintasan, melainkan sebagai rival utama dalam perebutan gelar juara dunia di MotoGP 2026.

Ketegasan Marquez ini muncul setelah performa impresif Alex di sepanjang musim 2025. Kakak beradik ini mencatatkan sejarah baru dengan mengamankan posisi 1-2 di klasemen akhir MotoGP 2025.

Meski Marquez sukses meraih gelar juara dunia yang ketujuh di kelas MotoGP, Alex membuktikan kapasitasnya sebagai penantang serius dengan finis sebagai runner-up. Dominasi Marquez di musim 2025 memang luar biasa dengan torehan 11 kemenangan balapan utama dan 14 kemenangan sprint race.

Keberhasilan Marquez di 2025 pun membuatnya menyamai rekor sembilan gelar juara dunia milik Valentino Rossi. Namun, Alex yang mendapatkan motor tim pabrikan untuk musim 2026 mengubah dinamika hubungan profesional keduanya.

1. Alasan Takkan Anggap Alex Adiknya Lagi

Marc Marquez bersalaman dengan Alex Marquez usai MotoGP Italia 2025 (Foto: MotoGP)

Marquez meyakini pencapaian Alex tahun ini layak mendapatkan rasa hormat yang lebih tinggi. Dengan Alex yang akan menunggangi motor spek pabrikan GP26 musim depan, Marquez merasa penyebutan nama "Alex Marquez" lebih pantas daripada sekadar "adik" guna menghargai profesionalisme sang rival.

"Well, Alex akan menjadi rival utama saya sejak awal, dia akan memiliki GP26. Dia membuktikan bahwa dia mampu melakukan apa pun, tanpa melupakan semua rival lainnya, merek-merek lain yang mendominasi,” ujar Marquez dalam sebuah acara Estrella Galicia, dikutip dari Crash, Rabu (24/12/2025).