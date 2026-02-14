Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mantan Juara Dunia Julian Simon Puji Marc Marquez: Ia Selalu Ingin Menang!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |20:39 WIB
Mantan Juara Dunia Julian Simon Puji Marc Marquez: Ia Selalu Ingin Menang!
Marc Marquez dicap sebagai pembalap haus akan gelar. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
JUARA dunia Moto2 2009, Julian Simon, menyatakan Marc Marquez sebagai pembalap yang lapar gelar. Ambisi itu ditunjukkan pembalap Ducati Lenovo saat turun balapan.

Marc Marquez sudah mencatatkan tujuh gelar MotoGP. Terbaru, ia berjaya di MotoGP 2025 ketika musim masih menyisakan empat seri.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

1. Marc Marquez Selalu Masuk Daftar Kandidat Juara

Julian Simon mengatakan Marc Marquez selalu berusaha menjadi yang terbaik di setiap musim. Kondisi itu membuat rider 32 tahun selalu diperhitungkan pembalap lain dalam perebutan gelar juara MotoGP.

"Ia adalah pembalap paling lapar yang pernah saya lihat, sejauh ini,” kata Julian Simon, Okezone mengutip dari Motosan, Sabtu (14/2/2026).

Pria 38 tahun itu mengatakan Marc Marquez adalah pembalap yang sangat siap menghadapi apa pun tantangan dalam balapan. Tak jarang, kakak dari Alex Marquez ini berani mengambil risiko demi mencatatkan hasil maksimal.

"Tidak masalah treknya, kondisinya, ia selalu ingin menang dan memberikan yang terbaik," ucap Julian Simon yang pensiun dari ajang Grand Prix pada 2017.

 

