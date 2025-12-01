Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Jorge Martin, Aprilia Racing Prioritaskan Kontrak Marco Bezzecchi untuk MotoGP 2027!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |00:12 WIB
Bukan Jorge Martin, Aprilia Racing Prioritaskan Kontrak Marco Bezzecchi untuk MotoGP 2027!
Aprilia Racing memprioritaskan kontrak Marco Bezzecchi untuk MotoGP 2027 (Foto: Instagram/@aprilia)
A
A
A

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, blak-blakan menyebut pihaknya akan memprioritaskan masa depan Marco Bezzecchi. Kontrak terbaru disiapkan untuk mengikatnya jelang MotoGP 2027.

Bezzecchi tampil apik bersama Aprilia Racing terutama di paruh kedua MotoGP 2025. Siapa sangka, pria asal Italia itu merebut tiga kemenangan dan sembilan podium sepanjang musim ini.

Marco Bezzecchi memenangi MotoGP Portugal 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Capaian itu lebih cemerlang ketimbang Jorge Martin yang berstatus juara dunia. Memang, Martinator banyak berkutat dengan cedera tapi adaptasi Bez dengan tim serta pabrikan baru patut diacungi jempol.

1. Prioritas

Ditambah, Bezzecchi termasuk pembalap yang tidak neko-neko seperti Martin. Sang rekan setim bahkan sempat mengancam akan hengkang ke tim baru untuk MotoGP 2026!

Prestasi Bezzecchi di musim pertama bareng Aprilia bikin Rivola girang. Pria berkebangsaan Italia itu memastikan kontrak baru sang pembalap, yang akan habis pada 2026, akan jadi prioritas.

“Saya yakin Marco pantas dijadikan prioritas Aprilia Racing. Itu artinya, kami akan mencoba mengamankan (masa depan) Marco bersama kami,” tukas Rivola, mengutip dari Crash, Senin (1/12/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186882/luca_marini_harus_berjuang_keras_untuk_bisa_meraih_kepercayaan_dari_teknisi_honda-Iays_large.jpg
Honda Terbiasa dengan Marc Marquez, Luca Marini Harus Berjuang Keras Raih Kepercayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186876/jorge_martin_membutuhkan_waktu_untuk_bisa_nyetel_dengan_aprilia_racing_di_motogp_2026-9Il0_large.jpg
Jorge Martin Butuh Waktu untuk Nyetel dengan Aprilia Racing di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186809/fermin_aldeguer_tampil_impresif_di_motogp_2025_ferminaldeguer54-k3Is_large.jpg
Fermin Aldeguer Bikin Takjub Bos Ducati, Pertanda Promosi ke Tim Pabrikan di MotoGP 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/38/3186692/marc_marquez-Vz8i_large.jpg
Marc Marquez Tak Tutup Kemungkinan Kembali ke Honda, Pindah pada MotoGP 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/38/3186672/the_ranch_valentino_rossi-VDG9_large.jpg
Ikut Balapan di Motor Ranch Milik Valentino Rossi, Pembalap Ini Alami Kecelakaan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/38/3186521/carlo_pernat_memprediksi_marc_marquez_akan_kembali_ke_honda-zYjD_large.jpg
Carlo Pernat Prediksi Marc Marquez Balik ke Honda, Duet dengan Adik Valentino Rossi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement