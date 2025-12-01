Bukan Jorge Martin, Aprilia Racing Prioritaskan Kontrak Marco Bezzecchi untuk MotoGP 2027!

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, blak-blakan menyebut pihaknya akan memprioritaskan masa depan Marco Bezzecchi. Kontrak terbaru disiapkan untuk mengikatnya jelang MotoGP 2027.

Bezzecchi tampil apik bersama Aprilia Racing terutama di paruh kedua MotoGP 2025. Siapa sangka, pria asal Italia itu merebut tiga kemenangan dan sembilan podium sepanjang musim ini.

Capaian itu lebih cemerlang ketimbang Jorge Martin yang berstatus juara dunia. Memang, Martinator banyak berkutat dengan cedera tapi adaptasi Bez dengan tim serta pabrikan baru patut diacungi jempol.

1. Prioritas

Ditambah, Bezzecchi termasuk pembalap yang tidak neko-neko seperti Martin. Sang rekan setim bahkan sempat mengancam akan hengkang ke tim baru untuk MotoGP 2026!

Prestasi Bezzecchi di musim pertama bareng Aprilia bikin Rivola girang. Pria berkebangsaan Italia itu memastikan kontrak baru sang pembalap, yang akan habis pada 2026, akan jadi prioritas.

“Saya yakin Marco pantas dijadikan prioritas Aprilia Racing. Itu artinya, kami akan mencoba mengamankan (masa depan) Marco bersama kami,” tukas Rivola, mengutip dari Crash, Senin (1/12/2025).