HOME SPORTS MOTOGP

Bos Pramac Racing Puji Adaptasi Toprak Razgatlioglu: Bakat Besar yang Siap Guncang MotoGP 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |01:01 WIB
Bos Pramac Racing Puji Adaptasi Toprak Razgatlioglu: Bakat Besar yang Siap Guncang MotoGP 2026
Pembalap Tim Pramac Racing, Toprak Razgatlioglu. (Foto: Instagram/pramacracing)
VALENCIA – Manajer Pramac Racing, Gino Borsoi, memberikan sanjungan tinggi terhadap proses adaptasi kilat yang ditunjukkan oleh Toprak Razgatlioglu. Borsoi meyakini pembalap asal Turki tersebut hanya memerlukan sedikit penyesuaian detail sebelum akhirnya resmi memulai debutnya di kelas utama MotoGP.

Toprak Razgatlioglu merupakan pembalap debutan di MotoGP 2026. Sebelumnya, Razgatlioglu sempat malang melintang di ajang World Superbike (WSBK).

Di ajang tersebut, Razgatlioglu cukup disegani karena berhasil mengoleksi tiga gelar (2021, 2024, dan 2025). Bakatnya yang luar biasa membuat Yamaha kepincut dengannya. Tim satelit Yamaha Pramac Racing akhirnya merekrut Razgatlioglu.

Pembalap berusia 29 tahun itu sudah mengikuti beberapa tes pramusi MotoGP, termasuk di Valencia. Borsoi menilai, Razgatlioglu masih membutuhkan waktu adaptasi. Tetapi sejauh ini, tim terkesan dengan perkembangannya.

1. Transformasi Gaya Pengereman di Lintasan

"Jelas sulit untuk memberikan gambaran tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk beradaptasi dengan MotoGP. Saya hanya bisa mengatakan bahwa, dari sedikit yang saya lihat di tes Valencia pada hari kedua, dia sudah mulai mengubah beberapa aspek gaya berkendaranya," kata Borsoi dilansir dari Motosan, Senin (16/2/2026).

Jack Miller bersama Toprak Razgatlioglu. (Foto: Instagram/pramacracing)
Jack Miller bersama Toprak Razgatlioglu. (Foto: Instagram/pramacracing)

"Kita semua tahu dia adalah seorang pengerem yang hebat, dan itu sangat penting, terutama di MotoGP. Gaya itu, jika diterapkan secara ekstrem di Superbike, tidak begitu efektif di MotoGP. Pada hari kedua, dia memahami hal ini, mulai memodifikasi beberapa hal, dan mulai mengubah pendekatannya terhadap rem depan," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
