Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Demi Kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2026, Aprilia Racing Minta Jorge Martin Lakukan Hal Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |00:01 WIB
Demi Kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2026, Aprilia Racing Minta Jorge Martin Lakukan Hal Ini
Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
A
A
A

SCORZE – CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, memberikan pesan khusus kepada pembalap utamanya, Jorge Martin, agar bisa kembali masuk dalam bursa persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026. Martinator —julukan Jorge Martin— diminta untuk fokus membangun kembali aspek psikologis dan kepercayaan dirinya setelah melewati musim yang penuh tantangan.

Sebagaimana diketahui, Jorge Martin sempat mengalami periode sulit usai kesuksesannya merengkuh takhta juara MotoGP 2024. Mantan pembalap Ducati Pramac tersebut didera cedera sejak awal musim yang memaksanya absen dalam mayoritas seri balapan di sepanjang kalender MotoGP 2025.

1. Performa Kilat di Tengah Badai Cedera

Tercatat, Martinator hanya mampu turun ke lintasan sebanyak tujuh kali pada musim lalu akibat masalah kebugaran tersebut. Walau demikian, pembalap asal Spanyol ini sempat mencuri perhatian publik karena tetap mampu menunjukkan performa kompetitif dan tampil apik setiap kali mendapatkan kesempatan untuk membalap.

Massimo Rivola (Formula Passion)
Massimo Rivola (Formula Passion)

Massimo Rivola menilai bahwa talenta Martin sama sekali tidak luntur dan ia masih sangat mumpuni untuk bersaing di level tertinggi pada MotoGP 2026. Baginya, kunci utama kebangkitan Martin bukan lagi soal kecepatan teknis, melainkan murni soal keyakinan internal sang pembalap terhadap potensi yang dimilikinya.

“Saya rasa Jorge memahami bahwa ada potensi dalam tim ini dan motor ini, dan hal pertama yang perlu dipikirkan Jorge adalah percaya pada dirinya sendiri, percaya bahwa dia juga bisa berada di sana,” kata Rivola dinukil dari Crash, Rabu (31/12/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192704/marc_marquez-FN4o_large.jpg
3 Pembalap yang Diramal Jadi Pesaing Kuat Marc Marquez di MotoGP 2026, Nomor 1 Bakal Jadi Rival Terberat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192415/vr46_racing_team_disebut_sebut_akan_gabung_aprilia_sebagai_tim_satelit-TxX5_large.jpg
CEO Aprilia Racing Jawab Isu VR46 Gabung Jadi Tim Satelit di MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192414/davide_tardozzi_hanya_bisa_tertawa_mendengar_rumor_akan_ditendang_jelang_motogp_2026-GwJ0_large.jpg
Davide Tardozzi Tertawa Dengar Rumor Bakal Ditendang Ducati Jelang MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192505/marc_marquez_menyebut_tiga_nama_yang_diprediksi_jadi_pesaing_terberatnya_di_motogp_2026-CSUQ_large.jpg
Marc Marquez Sebut 3 Pesaing Terberatnya di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/38/3192323/marco_bezzecchi_bakal_mengejutkan_ducati_corse_di_motogp_2026-JkWg_large.jpg
Aprilia Peringatkan Ducati, Marco Bezzecchi Siap Beri Kejutan di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/38/3192312/ceo_aprilia_racing_massimo_rivola_menjawab_rumor_bergabungnya_francesco_bagnaia_pada_motogp_2027-HVfl_large.jpg
Francesco Bagnaia Gabung Aprilia di MotoGP 2027? Massimo Rivola: Dia Punya Segalanya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement