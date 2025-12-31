Demi Kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2026, Aprilia Racing Minta Jorge Martin Lakukan Hal Ini

SCORZE – CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, memberikan pesan khusus kepada pembalap utamanya, Jorge Martin, agar bisa kembali masuk dalam bursa persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026. Martinator —julukan Jorge Martin— diminta untuk fokus membangun kembali aspek psikologis dan kepercayaan dirinya setelah melewati musim yang penuh tantangan.

Sebagaimana diketahui, Jorge Martin sempat mengalami periode sulit usai kesuksesannya merengkuh takhta juara MotoGP 2024. Mantan pembalap Ducati Pramac tersebut didera cedera sejak awal musim yang memaksanya absen dalam mayoritas seri balapan di sepanjang kalender MotoGP 2025.

1. Performa Kilat di Tengah Badai Cedera

Tercatat, Martinator hanya mampu turun ke lintasan sebanyak tujuh kali pada musim lalu akibat masalah kebugaran tersebut. Walau demikian, pembalap asal Spanyol ini sempat mencuri perhatian publik karena tetap mampu menunjukkan performa kompetitif dan tampil apik setiap kali mendapatkan kesempatan untuk membalap.

Massimo Rivola (Formula Passion)

Massimo Rivola menilai bahwa talenta Martin sama sekali tidak luntur dan ia masih sangat mumpuni untuk bersaing di level tertinggi pada MotoGP 2026. Baginya, kunci utama kebangkitan Martin bukan lagi soal kecepatan teknis, melainkan murni soal keyakinan internal sang pembalap terhadap potensi yang dimilikinya.

“Saya rasa Jorge memahami bahwa ada potensi dalam tim ini dan motor ini, dan hal pertama yang perlu dipikirkan Jorge adalah percaya pada dirinya sendiri, percaya bahwa dia juga bisa berada di sana,” kata Rivola dinukil dari Crash, Rabu (31/12/2025).