Francesco Bagnaia Bakal Mengguncang Dunia di MotoGP 2026!

MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, percaya diri Francesco Bagnaia bakal mengguncang dunia di MotoGP 2026. Ia merasa aura sang pembalap mirip pada MotoGP 2024.

Performa Bagnaia sangat anjlok pada MotoGP 2025. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu hanya meraih dua kemenangan grand prix dan mengakhiri musim di peringkat kelima.

1. Berubah Total

Murid Valentino Rossi itu melempem karena kesulitan beradaptasi dengan motor spesifikasi terbaru (GP25), yang dianggap tidak cocok dengan gaya berkendaranya. Berbanding terbalik dengan tandemnya, Marc Marquez, yang langsung menyabet gelar juara di tahun pertamanya tim pabrikan.

Meski begitu, selama musim dingin, Tardozzi menyebut Bagnaia telah berubah total dibandingkan musim lalu. Ia optimistis pembalap asal Italia itu bakal memanaskan persaingan perebutan gelar juara MotoGP 2026.

“Di awal tahun, ketika dia kembali dari liburan musim dingin, saya menemukan Pecco yang benar-benar berbeda, dengan mentalitas yang berbeda. Mirip dengan versi 2024,” kata Tardozzi, dikutip dari Crash, Minggu (15/2/2026).

“Jadi, saya pikir Pecco akan menjadi lawan yang sangat tangguh untuk dikalahkan di balapan mendatang,” sambung pria asal Italia itu.