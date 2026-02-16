Misi Jorge Lorenzo di MotoGP 2026: Buat Maverick Vinales Jadi Ancaman Nyata bagi Marc Marquez

LUGANO – Legenda balap MotoGP, Jorge Lorenzo, mematok target tinggi untuk membangkitkan taji Maverick Vinales di lintasan balap. Lorenzo bertekad memoles pembalap berjuluk Top Gun tersebut agar kembali diperhitungkan sebagai kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026, sekaligus menjadi pesaing serius bagi Marc Marquez dan para rival lainnya.

Tahun 2026 menjadi musim ke-12 Maverick Vinales berkarier di MotoGP sejak debutnya pada 2015. Top Gun sering disebut sebagai pembalap top masa depan.

Namun begitu, Vinales justru belum bisa memenuhi ekspektasi tersebut. Pembalap asal Spanyol itu hanya meraih 10 kemenangan, dan belum pernah masuk dalam persaingan perburuan gelar.

1. Peran Baru Lorenzo di KTM Tech 3

Pada MotoGP 2026, Vinales akan berseragam tim satelit KTM Tech 3. Meski tak membalap untuk tim pabrikan, dia akan bekerja sama sekaligus dilatih oleh Jorge Lorenzo. Tiga kali juara MotoGP itu akan berperan sebagai pelatih performa Vinales.

Kehadiran Lorenzo membuat Vinales semakin termotivasi. Apalagi, saat ini usianya sudah tidak lagi muda. Lorenzo mengatakan, saat ini Vinales sudah seperti tidak mempunyai motivasi.

Jorge Lorenzo bersama Maverick Vinales. (Foto: Instagram/jorgelorenzo99)

"Sekarang motivasinya sangat tinggi. Saya tidak tahu apakah angkanya lebih tinggi dari sebelumnya, karena saya tidak bersamanya selama bertahun-tahun itu," kata Lorenzo dikutip dari Crash, Senin (16/2/2026).

“Saya mendengar tentang Maverick sejak dia berusia delapan tahun dan ketika saya berusia 15 tahun, dan dia selalu menjadi pembalap yang luar biasa, sangat berbakat," tambahnya.