HOME SPORTS MOTOGP

Bela Aprila Racing hingga MotoGP 2028, Marco Bezzecchi Singgung Marc Marquez!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |16:40 WIB
Bela Aprila Racing hingga MotoGP 2028, Marco Bezzecchi Singgung Marc Marquez!
Marco Bezzecchi siap bersaing di jalur juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcobez72)
A
A
A

PEMBALAP Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, menyatakan senang tetap bersama pabrikan asal Italia hingga MotoGP 2028. Setelah mendapatkan kontrak baru, Marco Bezzecchi bersemangat menatap MotoGP 2026.

1. Marco Bezzecchi Tampil Gemilang di MotoGP 2025

Di MotoGP 2025, pembalap asal Italia itu cukup baik dengan berada di posisi ketiga klasemen akhir. Ia mengumpulkan 353 poin dari tiga kali kemenangan dan sembilan kali naik podium.

Marco Bezzecchi memenangi MotoGP Portugal 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Marco Bezzecchi mengaku senang bertahan dalam waktu yang lama bersama Aprilia Racing. Ia mengaku berusaha memberikan kontribusi terbaik,

"Sangat bangga. Saya sangat puas dan bangga," kata Marco Bezzecchi, Okezone mengutip dari Motosan, Sabtu (14/2/2026).

2. Marco Bezzecchi Tak Sabar Bersaing dengan Marc Marquez

Ia sangat antusias menatap MotoGP 2026 yang mulai bergulir di Sirkuit Buriram pada Minggu, 1 Maret 2026. Ia mencoba mengelola semangat dengan baik agar mentalitas berkompetisi tetap terjaga.

 

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
