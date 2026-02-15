Marc Marquez Hancurkan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025, Terulang Lagi Tahun 2026?

MANTAN pembalap Moto2 Julian Simon mengatakan Marc Marquez tetap menjadi pesaing utama Francesco Bagnaia dalam memperebutkan gelar MotoGP 2026. Sejak musim lalu, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia membela tim yang sama, yakni Ducati Lenovo.

Di musim lalu atau MotoGP 2025, Marc Marquez berstatus juara. Sementara itu, Francesco Bagnaia harus puas berada di posisi kelima klasemen akhir. Jarak poin keduanya sangat jauh, yang mana Francesco Bagnaia tertinggal 257 poin dari The Baby Alien -julukan Marc Marquez!

1. Marc Marquez Bikin Sulit Francesco Bagnaia

Julian Simon mengatakan performa Marc Marquez masih akan menjadi beban bagi Francesco Bagnaia di MotoGP 2026. Meski begitu, Julian Simon yang berstatus juara dunia Moto2 2009 optimistis Francesco Bagnaia akan berusaha lebih baik dari musim lalu.

"Lihat apa yang terjadi tahun ini. Marc Marquez telah berhadapan dengan Bagnaia, yang merupakan salah satu pesaing utama perebutan gelar juara MotoGP," kata Julian Simon, Okezone mengutip dari Motosan, Minggu (15/2/2026).

"Ia (Marc Marquez) telah menghancurkannya (Bagnaia)" tambah Julian Simon.

2. Banyak Pembalap Ingin Jadi Pesaing Marc Marquez

Julian Simon yang pernah menjadi pelatih balap Maverick Vinales mengatakan Marc Marquez wajib meningkatkan kualitasnya. Dengan begitu, Marc Marquez akan konsisten hadir sebagai momok bagi pembalap lain.