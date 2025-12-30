Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap Top Dunia yang Pernah Juara MotoGP Back to Back, Nomor 1 Paling Ikonik!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |16:35 WIB
3 Pembalap Top Dunia yang Pernah Juara MotoGP Back to Back, Nomor 1 Paling Ikonik!
Dua pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

SEJAK era modern MotoGP dimulai pada tahun 2002, tercatat ada sembilan pembalap hebat yang pernah mencicipi gelar juara dunia. Namun, mempertahankan takhta bukanlah perkara mudah.

Dari deretan nama besar seperti Nicky Hayden, Casey Stoner, hingga Fabio Quartararo, hanya segelintir yang mampu meraih gelar secara berurutan atau back-to-back. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Pembalap Top Dunia yang Pernah Juara MotoGP Back to Back:

1. Valentino Rossi

Valentino Rossi
Valentino Rossi

Valentino Rossi adalah pembalap pertama yang mencatatkan sejarah back-to-back di era MotoGP. Pembalap berjuluk The Doctor itu bahkan melakukannya berkali-kali dengan dua pabrikan berbeda.

Momen back to back pertama terjadi ketika Rossi masih memperkuat tim pabrikan Honda. Ia juara pada MotoGP 2002 dan 2003. Rossi melanjutkan tren positifnya setelah juara kelas 500cc tahun 2001).

Lalu keputusan Rossi pindah ke Yamaha di MotoGP 2004 tak membuatnya goyah. Ia kembali juara beruntun pada 2004-2005 serta 2008-2009. Rossi membuktikan ketangguhannya dengan menumbangkan rival-rival kuat mulai dari Max Biaggi hingga Jorge Lorenzo.

2. Marc Marquez

Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Muncul sebagai suksesor dominasi Rossi, Marc Marquez langsung menggebrak dengan menjuarai musim debutnya pada 2013 dan mempertahankannya pada 2014. Puncak kejayaannya terjadi pada periode 2016 hingga 2019, di mana ia menyapu bersih empat gelar juara dunia secara berturut-turut bersama Repsol Honda.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192249/susy_susanti_saat_meraih_emas_olimpiade_barcelona_1992_susysusantiofficial-0Pi9_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Dunia yang Unggul Rekor Pertemuan dari Susy Susanti, Nomor 1 Juara Olimpiade Sydney 2000!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/43/3192047/rivan_nurmulki-7Iw4_large.jpg
3 Pemain Top Voli Timnas Indonesia yang Resmi Berkarier di Luar Negeri pada 2026, Nomor 1 Bikin Kejutan Main di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186827/jonatan_christie_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_gelar_juara_bwf_world_tour_2025_terbanyak_pbsi-4ftM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Terbanyak di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186803/bwf_melarang_3_pebulu_tangkis_indonesia_bermain_bulu_tangkis_seumur_hidup-1nA0_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia Dihukum BWF Larangan Bermain Seumur Hidup, Nomor 1 Hendra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement