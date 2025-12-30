3 Pembalap Top Dunia yang Pernah Juara MotoGP Back to Back, Nomor 1 Paling Ikonik!

SEJAK era modern MotoGP dimulai pada tahun 2002, tercatat ada sembilan pembalap hebat yang pernah mencicipi gelar juara dunia. Namun, mempertahankan takhta bukanlah perkara mudah.

Dari deretan nama besar seperti Nicky Hayden, Casey Stoner, hingga Fabio Quartararo, hanya segelintir yang mampu meraih gelar secara berurutan atau back-to-back. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Pembalap Top Dunia yang Pernah Juara MotoGP Back to Back:

1. Valentino Rossi

Valentino Rossi adalah pembalap pertama yang mencatatkan sejarah back-to-back di era MotoGP. Pembalap berjuluk The Doctor itu bahkan melakukannya berkali-kali dengan dua pabrikan berbeda.

Momen back to back pertama terjadi ketika Rossi masih memperkuat tim pabrikan Honda. Ia juara pada MotoGP 2002 dan 2003. Rossi melanjutkan tren positifnya setelah juara kelas 500cc tahun 2001).

Lalu keputusan Rossi pindah ke Yamaha di MotoGP 2004 tak membuatnya goyah. Ia kembali juara beruntun pada 2004-2005 serta 2008-2009. Rossi membuktikan ketangguhannya dengan menumbangkan rival-rival kuat mulai dari Max Biaggi hingga Jorge Lorenzo.

2. Marc Marquez

Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025

Muncul sebagai suksesor dominasi Rossi, Marc Marquez langsung menggebrak dengan menjuarai musim debutnya pada 2013 dan mempertahankannya pada 2014. Puncak kejayaannya terjadi pada periode 2016 hingga 2019, di mana ia menyapu bersih empat gelar juara dunia secara berturut-turut bersama Repsol Honda.