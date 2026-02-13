Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Sebut Waktunya Semakin Berkurang Jelang MotoGP 2026, Mau Pensiun?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |19:18 WIB
Marc Marquez Sebut Waktunya Semakin Berkurang Jelang MotoGP 2026, Mau Pensiun?
Marc Marquez meyakini waktunya di MotoGP semakin berkurang (Foto: X/@ducaticorse)
A
A
A

MARC Marquez menyebut waktunya semakin berkurang jelang MotoGP 2026. Apakah itu pertanda mau pensiun?

MotoGP 2026 akan dimulai di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, pada 27 Februari hingga 1 Maret. Para pembalap saat ini tengah bersiap melakoni Tes Pramusim MotoGP 2026 yang kedua di sana.

1. Musim ke-14

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama motor baru jelang MotoGP 2026 (Foto: X/@MotoGP)

Marquez akan memasuki MotoGP 2026 sebagai juara bertahan. Ini sekaligus menjadi musim ke-14 bagi The Baby Alien di kelas premier sejak promosi pada 2013.

Jelang MotoGP 2025 berakhir, Marquez sempat mengungkit soal pensiun. Saat acara peluncuran musim baru MotoGP 2026, hal yang sama kembali diulangi lewat perkataan waktunya semakin berkurang.

“Saya tahu setiap tahun waktu saya menikmati gairah saya ini akan semakin berkurang. Jadi, saya berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada,” kata Marquez, mengutip dari Motosan, Jumat (13/2/2026).

“Tanggung jawab yang saya rasakan tahun lalu lebih besar. Tahun ini saya merasakan motivasi yang sama tetapi dengan tekanan yang lebih sedikit,” imbuh pria berpaspor Spanyol itu.

 

Halaman:
1 2
