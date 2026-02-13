Kisah Pebulu Tangkis Cantik asal India PV Sindhu, Pernah Jadi Salah Satu Atlet Perempuan Terkaya Versi Forbes

KISAH pebulu tangkis cantik asal India, Pusarla V Sindhu, menarik diulas. Dia pernah jadi salah satu atlet perempuan terkaya versi Forbes.

Bahkan, Sindhu menyabet status sebagai atlet perempuan terkaya versi Forbes tak hanya setahun saja. Ini menandakan pundi-pundi pendapatan yang dikantongi Sindhu tiap tahunnya tak main-main.

1. Tunggal Putri Bintang Dunia

Sindhu memang jadi bintang di dunia bulu tangkis. Di sektor tunggal putri, dia bahkan pernah menduduki peringkat 1 dunia pada 2017.

Kesuksesan ini terjadi karena Sindhu berhasil ukir prestasi manis di sederet ajang bergengsi. Di pentas Olimpiade, Sindhu pernah nyaris meraih medali emas. Sayangnya, dia kalah di final Olimpiade Rio de Janeiro pada 2016 hingga harus puas hanya meraih medali perak.

Lalu, atlet kelahiran Hyderabad, India, pada 5 Juli 1995 itu juga meraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020. Selain di Olimpiade, Sindhu pernah jadi juara dunia pada 2019.

Dia juga menyabet gelar di sejumlah turnamen bergengsi BWF World Tour. Di antaranya, Sindhu juara Swiss Open, Singapore Open, Syed Modi International, dan masih banyak lagi lainnya.