Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Cantik asal India PV Sindhu, Pernah Jadi Salah Satu Atlet Perempuan Terkaya Versi Forbes

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |16:31 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Cantik asal India PV Sindhu, Pernah Jadi Salah Satu Atlet Perempuan Terkaya Versi Forbes
Pusarla V Sindhu. (Foto: Instagram/@pvsindhu1)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis cantik asal India, Pusarla V Sindhu, menarik diulas. Dia pernah jadi salah satu atlet perempuan terkaya versi Forbes.

Bahkan, Sindhu menyabet status sebagai atlet perempuan terkaya versi Forbes tak hanya setahun saja. Ini menandakan pundi-pundi pendapatan yang dikantongi Sindhu tiap tahunnya tak main-main.

Kisah Pebulu Tangkis Cantik India PV Sindhu yang Samai Rekor Susy Susanti di Olimpiade

1. Tunggal Putri Bintang Dunia

Sindhu memang jadi bintang di dunia bulu tangkis. Di sektor tunggal putri, dia bahkan pernah menduduki peringkat 1 dunia pada 2017.

Kesuksesan ini terjadi karena Sindhu berhasil ukir prestasi manis di sederet ajang bergengsi. Di pentas Olimpiade, Sindhu pernah nyaris meraih medali emas. Sayangnya, dia kalah di final Olimpiade Rio de Janeiro pada 2016 hingga harus puas hanya meraih medali perak.

Lalu, atlet kelahiran Hyderabad, India, pada 5 Juli 1995 itu juga meraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020. Selain di Olimpiade, Sindhu pernah jadi juara dunia pada 2019.

Dia juga menyabet gelar di sejumlah turnamen bergengsi BWF World Tour. Di antaranya, Sindhu juara Swiss Open, Singapore Open, Syed Modi International, dan masih banyak lagi lainnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/40/3201208/ribka_sugiarto-Ud28_large.jpg
Kisah Pengorbanan dan Kebahagiaan Ribka Sugiarto, Tinggalkan Bulu Tangkis demi Menjadi Istri Rian Ardianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/40/3201302/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-AHGd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Siti Fadia dan Pramudya Kusumawardana, dari Teman Seperjuangan hingga Isu Kedekatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/40/3201182/simak_kisah_legenda_hendra_setiawan_yang_punya_smash_silang_mematikan-k9bf_large.jpg
Kisah Legenda Hendra Setiawan, Pemilik Smash Silang Mematikan yang Bikin Lawan Tak Berkutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/40/3201163/simak_kisah_ganda_putra_bulu_tangkis_nomor_1_china_wang_chang_yang_resmi_menikah_dengan_bintang_tenis_supercantik_qian_tianyi-K1FR_large.jpg
Kisah Ganda Putra Bulu Tangkis No 1 China Wang Chang, Resmi Menikah dengan Bintang Tenis Meja Supercantik Qian Tianyi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/40/3201057/maria_febe_kusumastuti-6yLQ_large.jpg
Kisah Maria Febe Kusumastuti, Mantan Pebulu Tangkis Andalan Indonesia yang Temukan Kedamaian dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/40/3201017/simak_kisah_tiga_laga_terhoror_yang_pernah_dilalui_mohammad_ahsan_dan_hendra_setiawan_di_bulu_tangkis-klJA_large.jpg
Kisah 3 Laga Terhoror yang Pernah Dilalui Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Bulu Tangkis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement