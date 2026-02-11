Daftar Ganda Putra Terbaik Indonesia yang Pernah Duduki Peringkat 1 Dunia

DAFTAR ganda putra terbaik Indonesia yang pernah duduki peringkat 1 dunia menarik untuk dibahas. Sektor ganda putra memang selalu menjadi tumpuan dan kebanggaan bulu tangkis Indonesia di kancah internasional.

Sejarah mencatat, Indonesia tak pernah berhenti melahirkan pasangan tangguh yang mampu mendominasi jagat tepok bulu. Di antara deretan jawara tersebut, terdapat lima pasangan yang berhasil mencapai takhta tertinggi sebagai peringkat satu dunia.

Satu nama yang mencuri perhatian dan layak disebut paling spesial adalah Hendra Setiawan. Pemain yang dijuluki Dewa Bulu Tangkis ini membuktikan kualitasnya dengan berhasil memuncaki peringkat satu dunia dengan dua pasangan berbeda, yakni saat berduet dengan almarhum Markis Kido dan kemudian bersama Mohammad Ahsan.

1. Dominasi Legendaris Ricky/Rexy hingga Era Keemasan Hendra Setiawan

Era kejayaan ganda putra Indonesia di tahun 90-an tidak lepas dari peran Ricky Subagja/Rexy Mainaky. Pasangan ini menjadi salah satu yang paling disegani pada masanya dengan koleksi empat gelar Indonesia Open (1993, 1994, 1998, 1999).

Puncak prestasi Ricky/Rexy adalah saat berhasil mengamankan medali emas Olimpiade Atlanta 1996. Tongkat estafet kemudian berlanjut ke pasangan Markis Kido/Hendra Setiawan.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Pasangan Kido/Hendrawan pertama kali mencicipi peringkat satu dunia pada September 2007. Prestasi mereka sangat mentereng dengan raihan juara dunia 2007 dan medali emas Olimpiade Beijing 2008.

Setelah era Kido berakhir, Hendra kembali naik ke puncak dunia bersama Mohammad Ahsan pada 19 November 2013. Duet berjuluk The Daddies ini sukses mempertahankan posisi puncak hingga Agustus 2014 dengan koleksi gelar prestisius seperti tiga gelar juara dunia dan dua trofi All England.