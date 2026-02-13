Kisah Ratu Bulu Tangkis Dunia asal Spanyol Carolina Marin, Ternyata Pernah Magang di PBSI

KISAH ratu bulu tangkis dunia asal Spanyol, Carolina Marin, menarik diulas. Ternyata, dia pernah magang di PBSI.

Magang yang dimaksud di sini adalah berlatih di pelatnas PBSI. Hal ini dilakukan Marin jelang mengikuti turnamen di Indonesia.

1. Pernah Jadi Ratu Bulu Tangkis Dunia

Carolina Marin diketahui jadi salah satu pebulu tangkis top dunia. Dia bahkan pernah menyandang status sebagai ratu bulu tangkis dunia. Hal itu terjadi pada 2015.

Marin pun sukses besar dalam mengarungi berbagai ajang bergengsi di dunia. Pebulu tangkis kelahiran Andalusia, 15 Juni 1993 itu bahkan sukses meraih medali emas Olimpiade. Pencapaian manis tersebut diraih pada Olimpiade Rio de Janiero 2016.

Selain itu, Marin berhasil mengoleksi 3 gelar juara dunia yang didapat pada 2014, 2015, dan 2018. Di turnamen BWF World Tour, Marin berhasil menjuarai ajang bergengsi, seperti Japan Open, China Open, Thailand Open, Swiss Open, Orleans Masters, All England, dan banyak lagi lainnya.