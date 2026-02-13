Kisah Pengorbanan dan Kebahagiaan Ribka Sugiarto, Tinggalkan Bulu Tangkis demi Menjadi Istri Rian Ardianto

DUNIA bulu tangkis Indonesia sempat dikejutkan dengan keputusan berani dari salah satu talenta ganda putri terbaiknya, Ribka Sugiarto. Di usianya yang baru menginjak 24 tahun, usia yang dianggap sebagai masa emas bagi seorang atlet, Ribka memilih untuk meletakkan raketnya selamanya dan keluar dari Pelatnas PBSI.

Langkah ini diambil bukan karena prestasinya yang meredup, melainkan karena panggilan hati untuk memulai babak baru sebagai seorang istri dan ibu. Ia memilih fokus kepada peran barunya usai memutuskan menikah dengan sesama pebulutangkis Indonesia, Muhammad Rian Ardianto.

1. Pensiun di Masa Emas

Keputusan Ribka untuk mundur dari hiruk-pikuk turnamen internasional diumumkan secara resmi pada 16 Mei 2024. Saat itu, ia baru saja merayakan kesuksesan menjuarai Swiss Open 2024 bersama pasangannya, Lanny Tria Mayasari.

Namun, gelar juara ternyata tidak menggoyahkan tekadnya untuk fokus pada kehidupan rumah tangga yang akan ia bangun bersama Muhammad Rian Ardianto.

Meski banyak pihak menyayangkan pensiun dininya, Ribka mengaku telah mempertimbangkan hal ini dengan sangat matang. Melalui unggahan di media sosialnya, ia menegaskan bahwa pilihannya didasari oleh keteguhan hati.

ribka sugiarto dan rian ardianto

"Tidak ada penyesalan buatku untuk mengambil keputusan ini karena sudah aku pikirkan cukup lama," tulis Ribka.

2. Makin Bahagia Usai Kehadiran Buah Hati

Setelah resmi mengikat janji suci pada 28 September 2024 di Karanganyar, Jawa Tengah, kehidupan Ribka kini sepenuhnya bertransformasi. Momen sakral yang dihadiri rekan-rekan seperjuangan seperti Fajar Alfian dan Siti Fadia tersebut menjadi gerbang awal kebahagiaan keluarga kecil mereka.