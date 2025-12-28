Kata Eks Bos soal Marc Marquez Balik ke Honda pada MotoGP 2027

Eks bos Honda angkat bicara soal potensi Marc Marquez balik ke pabrikan asal Jepang itu (Foto: Honda Racing Corporation)

RUMOR kembalinya Marc Marquez ke Honda Racing Corporation (HRC) pada MotoGP 2027 terus jadi perbincangan. Terbaru, Livio Suppo mengaku tidak akan terkejut jika itu terjadi!

Kontrak Marquez bersama Ducati Lenovo akan habis di ujung MotoGP 2026. Sejauh ini belum ada kabar apakah sang juara dunia MotoGP 2025 bakal hengkang atau perpanjang ikatan kerja sama.

1. Meningkat

Di tengah ketidakpastian itu, HRC justru meningkat pesat. Terseok-seok pada 2024, skuad balap asal Jepang tersebut malah bisa meraih 1 kemenangan dan 3 podium di sepanjang 2025.

Dengan perubahan regulasi besar-besaran pada 2027, bukan tidak mungkin HRC akan kembali ke puncak performa. Ditambah lagi, Ducati kemungkinan akan berat menawari gaji fantastis buat Marquez.

2. Skenario Impian

Faktor-faktor itu membuat kembalinya Marquez ke Honda bisa jadi kenyataan. Suppo, yang merupakan mantan manajer tim Repsol Honda, mengaku tidak akan terkejut bila skenario impian itu terwujud.

“Saat ini, tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk Marquez. Semua tergantung pada perkembangan terkini cederanya,” papar Suppo, mengutip dari Motosan, Minggu (28/12/2025).