HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Supercantik yang Rela Tukar Masa Muda demi Kesuksesan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |04:01 WIB
Pevoli asal Kazakhstan, Sabina Altynbekova. (Foto: Instagram/altynbekova_20)
Pevoli asal Kazakhstan, Sabina Altynbekova. (Foto: Instagram/altynbekova_20)
A
A
A

PEVOLI kebanggaan Kazakhstan, Sabina Altynbekova, telah berbagi kisah inspiratif mengenai perjalanan hidupnya. Di usia 29 tahun, atlet yang sempat viral karena paras menawannya ini membuka rahasia di balik kesuksesan finansial dan karier yang ia nikmati saat ini.

Sabina diketahui merupakan salah satu atlet voli tersukses di Kazakhstan, bahkan dunia. Melalui unggahan di media sosialnya pada akhir Januari 2026 lalu, Sabina menegaskan apa yang ia capai bukanlah hasil instan, melainkan buah dari kedisiplinan ekstrem sejak remaja.

1. Lepaskan Momen Masa Muda

Transformasi Sabina dimulai saat ia baru berusia 16 tahun. Ketika teman-temannya sibuk menikmati masa muda dengan bermain dan bersosialisasi, Sabina memilih untuk pindah ke asrama olahraga yang jauh dari orangtuanya.

Sabina mengaku menjalani masa mudanya dengan menjauhi kebiasaan buruk dan fokus sepenuhnya pada pendidikan serta olahraga. Kehidupan asramanya jauh dari kata mewah.

Sabina menceritakan bagaimana ia mencuci pakaian dengan tangan dan meminjam laptop milik rekannya hanya untuk sekadar menonton film, karena keterbatasan fasilitas saat itu.

“Saya menghabiskan seluruh waktu saya di sekolah atau di tempat gym. Sementara teman-teman saya berjalan-jalan dan bersenang-senang, saya bekerja tanpa Lelah,” ungkap Sabina, dilansir dari media Kazakhstan, Zakon, Rabu (11/2/2026).

Sabina Altynbekova bermain di Yogya Falcons (Foto: Instagram/@altynbekova_20)
Sabina Altynbekova bermain di Yogya Falcons (Foto: Instagram/@altynbekova_20)

“Apakah saya ingin bersenang-senang dengan cara yang sama? Tidak. Bagi saya, makan dan menonton film di asrama sudah cukup. Sementara teman-teman sekamar saya pergi ke rumah keluarga untuk beristirahat, menghabiskan waktu dalam kenyamanan rumah, saya menciptakan kenyamanan sendiri, tanpa mengeluh tentang keadaan,” tambahnya.

Menariknya, Sabina mengaku baru mengenal sisi hiburan kota Almaty, Kazakhstan termasuk kehidupan malam, justru setelah ia menikah di usia 24 tahun.

 

Halaman:
1 2
