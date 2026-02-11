Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tampil Beda di Moto3 2026, Ada Sentuhan Desainer Marc Marquez di Helm Veda Ega Pratama

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |22:25 WIB
Tampil Beda di Moto3 2026, Ada Sentuhan Desainer Marc Marquez di Helm Veda Ega Pratama
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama pamer helm baru untuk Moto3 2026. (Foto: Instagram/veda_54)
A
A
A

YOGYAKARTA – Wonderkid balap motor Indonesia, Veda Ega Pratama, resmi memperkenalkan helm terbarunya yang akan digunakan untuk bertarung di ajang Moto3 2026. Menariknya, livery pada helm pembalap asal Gunungkidul ini dirancang oleh Dave Designs, studio desain ternama asal Spanyol yang juga menjadi otak di balik desain ikonik milik juara dunia Marc Marquez.

Helm baru Veda dipamerkan dalam unggahan akun Instagram pribadinya @veda_54. Dalam unggahan tersebut, Veda juga lengkap memakai jaket balap serta atribut berupa topi bergambar banteng merah.

Banteng itu merupakan representasi dari sponsor Veda yakni Red Bull. Selain itu, pembalap asal Yogyakarta itu juga menyertakan seekor mantis (belalang) pada bagian belakang desain helmnya. Itu merupakan serangga kesukaan Veda.

1. Kolaborasi dengan Dave Designs dan Arai

Helm bermerek Arai itu nantinya akan menemani perjuangan Veda di Moto3 2026. Dia berterima kasih kepada sang desainer, Dave Designs, yang juga merancang desain helm banyak pembalap ternama seperti Alex Marquez, Carlos Sainz, hingga Marc Marquez.

Veda Ega Pratama pamer helm baru untuk Moto3 2026. (Foto: Instagram/veda_54)
Veda Ega Pratama pamer helm baru untuk Moto3 2026. (Foto: Instagram/veda_54)

"Inilah desain helm Saya untuk tahun 2026. Terima kasih banyak kepada Arai dan dave_designs yang telah mewujudkannya. Siap memulai musim 2026," tulis Veda dikutip dari akun Instagram pribadinya, Rabu (11/2/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/38/3201049/alex_marquez-npqj_large.jpg
Ambisi Alex Marquez Gulingkan Kejayaan Marc Marquez, Siap Tebar Ancaman di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/38/3200956/kisah_cinta_tak_biasa_miguel_oliveira_menarik_untuk_diulas-ni8S_large.jpg
Kisah Cinta Tak Biasa Miguel Oliveira, Eks Pembalap MotoGP yang Menikahi Adiknya Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/38/3200938/kenapa_ducati_begitu_mendominasi_di_motogp-M9ga_large.jpg
Kenapa Ducati Begitu Mendominasi MotoGP? Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/38/3200919/marc_marquez_termotivasi_jelang_turun_di_motogp_2026_marcmarquez93-sunB_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Selalu Menggila di Setiap Musim MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/38/3200756/jorge_martin-e2XJ_large.jpg
Dapat Lampu Hijau dari Aprilia, Jorge Martin Siap Ramaikan Tes MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/38/3200840/fabio_quartararo-QPkE_large.jpg
Kisah Unik Fabio Quartararo, Dihadiahi Motor Juara MotoGP 2021 oleh Yamaha hingga Dipajang di Kamar Mandi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement