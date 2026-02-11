Tampil Beda di Moto3 2026, Ada Sentuhan Desainer Marc Marquez di Helm Veda Ega Pratama

YOGYAKARTA – Wonderkid balap motor Indonesia, Veda Ega Pratama, resmi memperkenalkan helm terbarunya yang akan digunakan untuk bertarung di ajang Moto3 2026. Menariknya, livery pada helm pembalap asal Gunungkidul ini dirancang oleh Dave Designs, studio desain ternama asal Spanyol yang juga menjadi otak di balik desain ikonik milik juara dunia Marc Marquez.

Helm baru Veda dipamerkan dalam unggahan akun Instagram pribadinya @veda_54. Dalam unggahan tersebut, Veda juga lengkap memakai jaket balap serta atribut berupa topi bergambar banteng merah.

Banteng itu merupakan representasi dari sponsor Veda yakni Red Bull. Selain itu, pembalap asal Yogyakarta itu juga menyertakan seekor mantis (belalang) pada bagian belakang desain helmnya. Itu merupakan serangga kesukaan Veda.

1. Kolaborasi dengan Dave Designs dan Arai

Helm bermerek Arai itu nantinya akan menemani perjuangan Veda di Moto3 2026. Dia berterima kasih kepada sang desainer, Dave Designs, yang juga merancang desain helm banyak pembalap ternama seperti Alex Marquez, Carlos Sainz, hingga Marc Marquez.

Veda Ega Pratama pamer helm baru untuk Moto3 2026. (Foto: Instagram/veda_54)

"Inilah desain helm Saya untuk tahun 2026. Terima kasih banyak kepada Arai dan dave_designs yang telah mewujudkannya. Siap memulai musim 2026," tulis Veda dikutip dari akun Instagram pribadinya, Rabu (11/2/2026).