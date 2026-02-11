5 Pebulu Tangkis Muslim Indonesia yang Mantap Berhijrah, Nomor 1 Seorang Mualaf

Berikut lima pebulu tangkis Muslim Indonesia yang mantap berhijrah termasuk Adriyanti Firdasari (Foto: Instagram/@firdasari)

BERIKUT lima pebulu tangkis Muslim Indonesia yang mantap berhijrah. Salah satunya adalah seorang mualaf.

Mereka tidak canggung untuk menunjukkan ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, pebulu tangkis ini juga teguh saat bertanding di lapangan.

Siapa saja lima pebulu tangkis Indonesia yang mantap berhijrah itu? Simak ulasan berikut ini.

5 Pebulu Tangkis Muslim Indonesia yang Mantap Berhijrah

1. Maria Febe Kusumastuti

Pebulu tangkis ini merupakan seorang mualaf. Febe mengucapkan dua kalimat syahadat saat masih menghuni Pelatnas PBSI pada 2013. Ia mengaku sudah suka mendengarkan azan sejak kecil tetapi baru berani mengambil keputusan saat dewasa.

Febe baru mempublikasikannya ke masyarakat pada 2017 melalui video teleconference dari Ontario, Kanada. Setelah memeluk agama Islam, ia mengubah namanya menjadi Aisyah Febe dan mengenakan hijab.

2. Mohammad Ahsan

Pebulu tangkis ganda putra ini, sebelumnya tampil dengan mengenakan celana pendek tanpa menutup kakinya. Namun, semuanya berubah di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis pada 2017.

Ahsan tampil berbeda dengan lebih menutup auratnya. Ia menggunakan legging untuk menutupi area kaki. Babah memilih jongkok atau duduk saat minum guna mengikuti sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

3. Dinar Dyah Ayustine

Pebulu tangkis ini terlihat tampil berbeda saat membela tim bulu tangkis Indonesia pada 2018. Saat itu, Dinar mengenakan hijab.

Sang pebulu tangkis kala itu mengaku memang belum sepenuhnya menggunakan hijab dalam kesehariannya, seperti saat bertanding. Namun, perlahan-lahan Dinar kini mantap menutup auratnya.