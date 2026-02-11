Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Muslim Indonesia yang Mantap Berhijrah, Nomor 1 Seorang Mualaf

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |14:01 WIB
5 Pebulu Tangkis Muslim Indonesia yang Mantap Berhijrah, Nomor 1 Seorang Mualaf
Berikut lima pebulu tangkis Muslim Indonesia yang mantap berhijrah termasuk Adriyanti Firdasari (Foto: Instagram/@firdasari)
A
A
A

BERIKUT lima pebulu tangkis Muslim Indonesia yang mantap berhijrah. Salah satunya adalah seorang mualaf.

Mereka tidak canggung untuk menunjukkan ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, pebulu tangkis ini juga teguh saat bertanding di lapangan.

Siapa saja lima pebulu tangkis Indonesia yang mantap berhijrah itu? Simak ulasan berikut ini.

5 Pebulu Tangkis Muslim Indonesia yang Mantap Berhijrah

1. Maria Febe Kusumastuti

Maria Febe Kusumastuti. (Foto: Instagram @mariafebe13)

Pebulu tangkis ini merupakan seorang mualaf. Febe mengucapkan dua kalimat syahadat saat masih menghuni Pelatnas PBSI pada 2013. Ia mengaku sudah suka mendengarkan azan sejak kecil tetapi baru berani mengambil keputusan saat dewasa.

Febe baru mempublikasikannya ke masyarakat pada 2017 melalui video teleconference dari Ontario, Kanada. Setelah memeluk agama Islam, ia mengubah namanya menjadi Aisyah Febe dan mengenakan hijab.

2. Mohammad Ahsan

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan PBSI

Pebulu tangkis ganda putra ini, sebelumnya tampil dengan mengenakan celana pendek tanpa menutup kakinya. Namun, semuanya berubah di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis pada 2017.

Ahsan tampil berbeda dengan lebih menutup auratnya. Ia menggunakan legging untuk menutupi area kaki. Babah memilih jongkok atau duduk saat minum guna mengikuti sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

3. Dinar Dyah Ayustine

Dinar Dyah Ayustine foto djarum badminton

Pebulu tangkis ini terlihat tampil berbeda saat membela tim bulu tangkis Indonesia pada 2018. Saat itu, Dinar mengenakan hijab.

Sang pebulu tangkis kala itu mengaku memang belum sepenuhnya menggunakan hijab dalam kesehariannya, seperti saat bertanding. Namun, perlahan-lahan Dinar kini mantap menutup auratnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/40/3200822/mohammad_ahsan_dan_hendra_setiawan-pskD_large.jpg
Kisah Epik Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Dijuluki Penjegal Kelas Dewa oleh Mathias Boe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/40/3200817/alwi_farhan-sU0J_large.jpg
Revolusi Bulu Tangkis 2027: Turnamen Super 1000 Bakal Digelar Selama 2 Pekan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/40/3200792/rin_iwanaga-VOrB_large.jpg
Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Rin Iwanaga Resmi Lepas Masa Lajang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/40/3200669/jonatan_christie-Xl7Z_large.jpg
Era Baru Bulu Tangkis Dunia: Kalender 2027-2030 Makin Padat, Denmark Open Resmi Naik Kelas ke Super 1000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/40/3200552/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_terbuang_dari_negaranya_usai_dicap_pengkhianat-Trkc_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Terbuang dari Negaranya Usai Dicap Pengkhianat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/40/3200184/simak_kisah_lucu_mohammad_ahsan_yang_bengong_saat_ketinggalan_0_17-QIi3_large.jpg
Kisah Lucu Mohammad Ahsan yang Bengong saat Ketinggalan 0-17 Sampai Wajahnya Memelas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement