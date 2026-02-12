Gagal ke Birmingham, Adnan/Indah Pertanyakan Pencoretan dari Skuad All England 2026

JAKARTA – Rasa kecewa mendalam tengah menyelimuti pasangan ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. Meski secara matematis menduduki peringkat yang aman untuk berlaga di All England 2026, nama mereka secara mengejutkan hilang dari daftar skuad Merah Putih untuk turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut.

Sesuai jadwal, All England 2026 akan dihelat di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, pada 3-8 Maret 2026. Untuk bermain di ajang bergengsi tersebut, pemain atau pasangan harus menghuni peringkat 32 besar dunia.

Nah, Adnan/Indah sejatinya memenuhi syarat untuk ambil bagian dalam turnamen bergengsi tersebut karena menghuni peringkat 18 dunia. Tapi, nama mereka diketahui dicoret dalam daftar pemain Indonesia untuk All England 2026. Mereka hanya akan ambil bagian di Swiss Open dan Orleans Masters 2026 dalam tur Eropa pada bulan Maret mendatang.

Adnan mengungkapkan bahwa awalnya mereka masuk dalam daftar untuk berlaga di All England 2026. Akan tetapi, tiba-tiba saja namanya dicoret sehingga batal tampil dalam turnamen bergengsi tersebut.

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

1. Kaget Mengetahui Kabar dari Media Sosial

“Awalnya sih saya juga enggak tau kalau emang enggak main di All England. Karena kan emang kayak sistemnya tuh sekarang kayak udah ada jatah pertandingan kan. Dan ditulisannya tuh ada, main di All England,” kata Adnan saat ditemui di Pelatnas Cipayung, Kamis (12/2/2026).

“Tiba-tiba dicoret aja, kita tahunya malah dari yang lain-lain kayak di sosmed-sosmed,” timpal Indah.

Mereka menyampaikan belum mendapat penjelasan dari PBSI mengenai hal tersebut. Meski begitu, pelatih ganda campuran, Rionny Mainaky, meminta anak asuhnya untuk tetap fokus pada turnamen ke depan.

“Ya kalau dari pelatih sih yaudah enggak usah terlalu dipikirin. Fokus ke depannya aja,” ujar Adnan.