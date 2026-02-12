Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gagal ke Birmingham, Adnan/Indah Pertanyakan Pencoretan dari Skuad All England 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |14:56 WIB
Gagal ke Birmingham, Adnan/Indah Pertanyakan Pencoretan dari Skuad All England 2026
Ganda campuran indonesia, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Rasa kecewa mendalam tengah menyelimuti pasangan ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. Meski secara matematis menduduki peringkat yang aman untuk berlaga di All England 2026, nama mereka secara mengejutkan hilang dari daftar skuad Merah Putih untuk turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut.

Sesuai jadwal, All England 2026 akan dihelat di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, pada 3-8 Maret 2026. Untuk bermain di ajang bergengsi tersebut, pemain atau pasangan harus menghuni peringkat 32 besar dunia.

Nah, Adnan/Indah sejatinya memenuhi syarat untuk ambil bagian dalam turnamen bergengsi tersebut karena menghuni peringkat 18 dunia. Tapi, nama mereka diketahui dicoret dalam daftar pemain Indonesia untuk All England 2026. Mereka hanya akan ambil bagian di Swiss Open dan Orleans Masters 2026 dalam tur Eropa pada bulan Maret mendatang.

Adnan mengungkapkan bahwa awalnya mereka masuk dalam daftar untuk berlaga di All England 2026. Akan tetapi, tiba-tiba saja namanya dicoret sehingga batal tampil dalam turnamen bergengsi tersebut.

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

1. Kaget Mengetahui Kabar dari Media Sosial

“Awalnya sih saya juga enggak tau kalau emang enggak main di All England. Karena kan emang kayak sistemnya tuh sekarang kayak udah ada jatah pertandingan kan. Dan ditulisannya tuh ada, main di All England,” kata Adnan saat ditemui di Pelatnas Cipayung, Kamis (12/2/2026).

“Tiba-tiba dicoret aja, kita tahunya malah dari yang lain-lain kayak di sosmed-sosmed,” timpal Indah.

Mereka menyampaikan belum mendapat penjelasan dari PBSI mengenai hal tersebut. Meski begitu, pelatih ganda campuran, Rionny Mainaky, meminta anak asuhnya untuk tetap fokus pada turnamen ke depan.

“Ya kalau dari pelatih sih yaudah enggak usah terlalu dipikirin. Fokus ke depannya aja,” ujar Adnan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197100/daftar_wakil_indonesia_di_all_england_2026_sudah_dirilis_bwf-GA3z_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di All England 2026: Alwi Farhan Debut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/40/3201001//ester_nurumi_tri_wardoyo-uhv9_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Ester Nurumi, Bangkit dari Cedera Horor hingga Rebut Perunggu BATC 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/40/3201057//maria_febe_kusumastuti-6yLQ_large.jpg
Kisah Maria Febe Kusumastuti, Mantan Pebulu Tangkis Andalan Indonesia yang Temukan Kedamaian dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/40/3201026//marcus_fernaldi_gideon_bersama_kevin_sanjaya_sukamuljo-tV3L_large.jpg
Daftar Ganda Putra Terbaik Indonesia yang Pernah Duduki Peringkat 1 Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/40/3200817//alwi_farhan-sU0J_large.jpg
Revolusi Bulu Tangkis 2027: Turnamen Super 1000 Bakal Digelar Selama 2 Pekan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/40/3200546//leo_rolly_carnando_dan_rian_ardianto-RMlw_large.jpg
Kisah Duet Dadakan Leo/Rian, Perlawanan Sengit yang Belum Berbuah Manis di Semifinal BATC 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement